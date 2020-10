V Sloveniji smo v ponedeljek od 5.756 testov okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.499 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 26,04 odstotka testiranih. V bolnišnicah se zdravi 560 ljudi (85 so jih sprejeli na novo, 42 odpustili), od tega 86 na intenzivni negi. V zadnjem dnevu je umrlo 13 bolnikov z covid-19. Skupno število mrtvih je naraslo na 264.

Po podatkih sledilnika za covid-19 so v Sloveniji od začetka epidemije do danes okužbo potrdili pri 25.579 ljudeh, trenutno pa je aktivno okuženih 16.347 ljudi.

V običajnih razmerah na infekcijski kliniki deset intenzivnih postelj

Infektologinja s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana Mateja Logar je povedala, da je v UKC Ljubljana danes hospitaliziranih 140 bolnikov z covid-19, od tega 29 na intenzivni enoti. Dodala je, da je v običajnih razmerah na intenzivni enoti deset postelj. Ker število narašča, se širijo tudi na preostale lokacije znotraj UKC (Ortopedska klinika, Bolnica Petra Držaja).

Bolniki v bolnišnici ostanejo od 10 do 14 dni

Pravi, da bolniki, ko so enkrat v bolnišnici, tam ostanejo od 10 do 14 dni, ker toliko časa traja, da se njihovo stanje popravi in ne potrebujejo več kisika. Na intenzivnih enotah to traja še bistveno dlje. Ti bolniki so na napravi za predihavanje okoli deset dni, včasih pa tudi več tednov. V prvem valu se je pokazalo, da spoštovanje ukrepov med prebivalci pomembno vpliva na zmanjševanje okužb, je povedala Logarjeva. Vsakega posameznika zato poziva, da spoštuje ukrepe.

Foto: STA

"Mi lahko zdravimo bolnike v bolnišnici, pripravljamo intenzivne postelje, a v neskončnost tega ne moremo početi," je povedala infektologinja. Dodala je, da prav tako naenkrat ne morejo dobiti dovolj zdravstvenega kadra, ki bi lahko veliko število obolelih dobro oskrbel. "Hkrati želimo, da so vsi preostali, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo zaradi drugih stanj, te oskrbe tudi deležni," je še povedala.

Povprečna starost na intenzivni negi 65 let, v bolnišnici tudi mlajša nosečnica

Povprečna starost bolnikov, ki so v UKC Ljubljana hospitalizirani na intenzivni enoti z covid-19, je okoli 65 let. So pa na oddelku tudi mlajši bolniki, najmlajši na intenzivni enoti ima 42 let. Trenutno je v UKC Ljubljana hospitalizirana tudi mlajša nosečnica, ki potrebuje dodatek kisika. Na navadnem oddelku je bolnica, ki je stara 33 let, v preteklosti pa so imeli tudi otroke. "Tukaj se res kaže to, da covid-19 poteka težje pri starejših in tistih, ki imajo pridružene bolezni, ampak tudi mlajši brez pridruženih bolezni, ki so v dobri psihofizični kondiciji, lahko zbolijo s hudo obliko, ki potrebuje hospitalno zdravljenje.

Na novinarsko vprašanje, ali v prihodnje morda ne bo več mogoče testirati vseh, je Logarjeva povedala, da na sam potek epidemije to ne bo imelo bistvenega vpliva. Glede na veliko pojavnost virusa v populaciji lahko rečemo, da gre pri nekom, ki zboli s kliničnimi znaki (vročina, kašelj, izguba vonja in okusa), zelo verjetno za covid-19.

Najslabše je na Gorenjskem

Po številu okužb izstopajo Železniki

Vladni govorec Jelko Kacin je uvodoma povedal, da po številu okužb še naprej izstopajo Železniki (26), Škofja Loka (46), Kranj (72), Kamnik (48) in Domžale (44). Število narašča tudi v Slovenj Gradcu (36), Litija ima 26, Metlika pa 20 okuženih. V Ljubljani je bilo odkritih 166 novih okužb, v Mariboru pa 76.

Dr. Matej Tušak: Naš skupni cilj je zajezitev virusa. To zmoremo, ker smo se skozi izkušnje naučili zmagovati. Pozval je k solidarnosti in sočutju. Karantena je lahko čustveno naporna, ključno je da ostanemo pozitivni in si med seboj pomagamo. pic.twitter.com/v2kcgFCFBb — Jelko Kacin – govorec Vlade RS za Covid19 (@GovorecCOVID19) October 27, 2020

V petek skoraj dva tisoč novih primerov

Največ novih primerov smo od začetka epidemije v Sloveniji potrdili v petek, ko so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.961 ljudeh.

Za bolnike bo na voljo tisoč postelj

Minister za zdravje Tomaž Gantar je povedal, da bo v prihodnjih dneh za bolnike z boleznijo covid-19 na voljo več kot 700 postelj. Trenutno potekajo pogovori, da bi zagotovili dodatnih 300 postelj, če bo treba. Dodal je, da je glavna težava kader.

Kacin: V naslednjih dneh, če je le mogoče, ostanite doma

"V imenu vlade, zdravnikov in preostalega zdravniškega osebja, epidemiologov ter vseh preostalih, ki se vsakodnevno ukvarjamo s posledicami epidemije, vas pozivam, da v naslednjih dneh, če je to le mogoče, ostanete doma," je pozval vladni govorec Jelko Kacin. Dodal je, da bomo lahko le s strogim omejevanjem medsebojnih stikov zmanjšali verjetnost prenosa okužb in obrnili krivuljo širjenja virusa navzdol.