Bruselj predlaga združljive koronske aplikacije in hitre antigenske teste

Evropska komisija je ob vse slabši epidemiološki sliki Evrope danes predlagala dodatne ukrepe v boju proti bolezni covid-19, ki vključujejo poziv vsem državam članicam EU, naj vzpostavijo učinkovite in združljive aplikacije za sledenje stikom okuženih z novim koronavirusom ter okrepijo prizadevanja za spodbujanje njihove uporabe. Komisija državam članicam priporoča tudi uporabo hitrih antigenskih testov in njihovo skupinsko nabavo ter jih poziva k predložitvi nacionalnih strategij za testiranje do sredine novembra.

Evropska komisija pri pozivu k vzpostavitvi učinkovitih in združljivih aplikacij za sledenje stikom okuženih poudarja, da se v celoti izkoristi vzvod čezmejnega sledenja stikom in opozarjanja na stike z okuženimi, saj aplikacije pomagajo prekiniti verige prenosa.

Evropska komisija za skupno nabavo hitrih antigenskih testov

Osrednji del današnjega svežnja ukrepov predstavljajo tudi priporočila za zagotovitev učinkovitejšega in hitrejšega testiranja, ki je odločilno orodje v prizadevanjih za zajezitev novega koronavirusa. Poleg testov PCR Evropska komisija priporoča tudi uporabo hitrejših antigenskih testov.

Komisija je opredelila tudi ključne elemente, ki naj jih države članice EU upoštevajo pri pripravi nacionalnih, regionalnih in lokalnih strategij testiranja, na primer obseg, prednostne skupine in okoliščine, v katerih so antigenski testi primerni. Za neposredno nabavo hitrih antigenskih testov in njihovo dostavo državam članicam Evropska komisija namenja sto milijonov evrov v okviru instrumenta za nujno podporo, vzporedno pa namerava sprožiti skupno javno naročilo.

Da je trenutno testiranje s testi PCR treba dopolniti z antigenskimi testi, ki so sicer manj zanesljivi, a učinkovitejši in hitrejši, saj pokažejo rezultat v 15 minutah, je v torek poudaril tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Ob tem je po poročanju STA opozoril, da je treba preprečiti napake iz preteklosti glede mask ter se uskladiti glede odobritve prej omenjenih testov in zagotoviti njihovo proizvodnjo na evropski ravni, tako da bodo na voljo in dostopni povsod ob enakem času.