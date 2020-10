Številni mladi izgubljajo upanje #video

Kaj bo s službami? To se sprašuje vse več ljudi, ki so med korono ostali brez dela. Celo septembra, ki je bil boljši kot avgust, je bilo v primerjavi z lanskim letom več kot 100 odstotkov na novo prijavljenih med brezposelne. V prvih devetih mesecih leta se je na zavodu tako na novo prijavilo več kot 74.000 oseb, kar je dobrih 44 odstotkov več kot lani v tem času. Da razmere niso najbolj optimistične, pojasnjujejo tudi iskalci zaposlitev.

Urban Husu, do nedavnega študent, že mesec in pol išče službo, a zaradi vrste negativnih odgovorov izgublja upanje. Kot je povedal za oddajo Planet 18, je bil na pripravništvu za redno službo pri določenem podjetju, a je zaradi koronavirusa prišlo do sprememb, ki so mu onemogočile redno zaposlitev. "Tako sem bil na žalost primoran iskati službo na tem kaotičnem trgu, ki ga imamo v tem trenutku zaradi koronavirusa," pojasnjuje.

Na odgovor čakajo tudi po več tednov

Ko je še imel status študenta, se je preizkušal na različnih delovnih mestih, odkar je izgubil delo, pozneje pa še obljubljeno službo, dnevno več ur nameni za pošiljanje življenjepisa in klicanje kadrovnikov. "Potrudiš se z res lepim elektronskim sporočilom in ga pošlješ veliko delodajalcem oziroma ljudem, ki so pri njih odgovorni za zaposlovanje, in nato čakaš teden, dva, včasih mogoče tudi tri, zato da dobiš samo en stavek v smislu ne iščemo novega kadra, ali pa sploh ne dobiš maila," je dodal Husu.

Tudi Tanja Zadnik je zaradi epidemije ostala brez službe prodajalke. O tem, da je ne bodo več potrebovali, so jo obvestili med dopustom. "Me je gospa klicala, da lahko pridem prej, da lahko zaključim dopust in situacija je bila takšna tri dni pred iztekom pogodbe. Rekli so mi pač, da je prodaja padla zaradi koronavirusa," je povedala.

Pozneje ji je vendarle uspelo najti novo zaposlitev, a se je zaradi vseh sprejetih ukrepov zalomilo še enkrat. "Sem na čakanju od prejšnjega ponedeljka, 25. oktobra, in zdaj čakam na klic, kdaj lahko začnem ponovno delati, tudi prek spleta," je dodala.

Osebna trenerka je svoje vadbe preselila na splet

Prav splet in delo na daljavo rešujeta osebno trenerko Tino Zager, ki je samostojna podjetnica, v spomladanskem času epidemije so namreč fitnese in vadbene centre zaprli čez noč. "Glede na to, da opravljam delo trenerke, je bilo moje delo prvo na odstrelu in tokrat smo malo manj utrpeli te posledice. Zakaj? Ker smo že nekako pričakovali in smo bili tudi pripravljeni, se niso centri zaprli čez noč," razloži.

Po zaprtju je svoje delo začela opravljati prek interneta, vodene vadbe in osebne treninge pa danes tako na daljavo vodi za več kot 250 oseb. "Ni najbolj osebno, ampak se v tem obdobju da to premostiti na ta način," ostaja optimistična. Če je Tina lahko svoje delo preselila na splet, te možnosti žal nima Urban. Da se je brezposelnost prav med mladimi v času epidemije drastično povečala, so opozorili tudi v sindikatu Mladi Plus. "Seveda potem pridemo nazaj v mama hotel. Oziroma veliko mladih se vrača nazaj k staršem," še zaključi Husu.

Včeraj je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 83.597 oseb. Na zavodu menijo, da se bo brezposelnost do konca leta povečala, vendar ne morejo oceniti njenega obsega, ker ne vedo, kakšni bodo še ukrepi in kako dolgo bodo trajali.