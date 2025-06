Cristiano Ronaldo znova v središču pozornosti

Nogometaši v ligi narodov bodo v prihodnjih dneh v Nemčiji določili zmagovalca četrte izvedbe tega tekmovanja. Zaključni turnir gostita Stuttgart in München. Danes bo ob 21. uri najprej na vrsti polfinale med Nemčijo in Portugalsko v Münchnu, vloga glavnega sodnika bo pripadla Slavku Vinčiću, v četrtek pa bo v Stuttgartu drugi polfinale med Španijo in Francijo.

Prvi polfinale:

Sreda, 4. junij:

V prvi poslastici polfinala letošnje izvedbe lig narodov si bosta v Münchnu nasproti stali Nemčija in Portugalska. To bo njuno prvo srečanje v tem tekmovanju. Domačinka Nemčija se je v polfinale uvrstila prvič, Portugalska pa se bo borila za drugi naslov, potem ko je leta 2018/19 dvignila prvo tovrstno lovoriko. Ekipi sta se nazadnje pomerili v skupinskem delu evropskega prvenstva 2020, ko je Nemčija slavila s 4:2.

Ekipa Juliana Nagelsmanna se je v polfinale uvrstila s skupno zmago nad Italijo s 5:4. Po zmagi v gosteh v Milanu z 2:1 je v Dortmundu sledil napet obračun s 3:3. Pošteno se je namučila tudi Portugalska, saj je po porazu z 0:1 na prvi tekmi v Köbenhavnu zmagala s 5:2 po podaljšku v Lizboni. A ob tem je treba poudariti, da so Portugalci v nizu treh zaporednih gostovanj brez zmage, le enkrat na osmih tekmah pa so svojo mrežo ohranili nedotaknjeno.

Portugalci so v četrtfinalu izločili Dansko. Foto: Reuters

Pozornost na Ronaldu

Kljub 40 letom Cristiano Ronaldo, čigar klubska prihodnost je nejasna, ostaja ključni člen portugalske reprezentance in bo danes zvečer, ko bo seleccao stopil na igrišče Allianz Arene, znova nosil kapetanski trak. Napadalec je sezono z Al-Nassrjem končal kot najboljši strelec v Pro League in bo zdaj poskušal dodati naslednji delček k svojemu izkupičku 136 reprezentančnih zadetkov. Njegovih 219 nastopov za izbrano vrsto je še en svetovni rekord, saj je z veliko razliko edini moški nogometaš, ki je za člansko reprezentanco zaigral več kot 200-krat. Ronaldo je za člansko izbrano vrsto debitiral leta 2002 in je portugalski reprezentant že 23 let oziroma več kot polovico svojega življenja.

V pogovoru s sedmo silo pred težko pričakovanim spopadom je bil selektor Nemčije Julian Nagelsmann poln pohval Ronaldovih dosežkov, a je priznal, da upa, da bo imel veteranski napadalec mirno noč na igrišču. "Zgradil je res odlično kariero," je dejal. "Toliko časa igrati na tej ravni je izjemno. Dosegel je toliko golov in imel velik vpliv na vse ekipe, za katere je igral. A upam, da ne bo imel velikega vpliva na tokratno tekmo. Kljub svojim letom je še vedno zelo nevaren, predstavlja grožnjo za gol in je močan v zraku v kazenskem prostoru. Na to moramo biti pozorni," je opozoril selektor Nemčije. Ronaldo je četrti najboljši strelec v tekoči izvedbi lige narodov, saj je na poti Portugalske do polfinala dosegel šest golov.

Nemci so bili v četrtfinalu boljši od Italije. Foto: Reuters

"Spoštujemo Nemčijo, igrajo doma in so gostitelji. Če pa želimo doseči nekaj posebnega – in Portugalska je že osvojila ligo narodov –, se moramo soočiti z ekipo, ki je favorit, ker igra doma, pred svojimi navijači. Poskušali bomo izkoristiti priložnost za uvrstitev v veliki finale. V nogometu nisem zato, da bi osvajal medalje. V nogometu sem zato, da ustvarim zmagovalne ekipe in vidim, kako moji igralci osvajajo medalje. Bil sem že v polfinalu, zato vem, da na tej stopnji res odločijo malenkosti. Skozi tekmovanje smo zrasli, fantje opravljajo fantastično delo," je pred polfinalom poudaril selektor Portugalske Roberto Martinez, ki se je zaradi nekaj neprepričljivih predstav znašel v središču govoric, da bi lahko v bližnji prihodnosti zapustil selektorsko mesto.

"Cilj je osvojiti naslov v tem tekmovanju. Želimo si dobro igrati, prinašati dobre rezultate in lovorike, tako da je za nas ta turnir zelo pomemben. Španija je pokazala, kako pomembno je lahko to, da osvojiš ligo narodov, saj jo je osvojila, preden je zmagala na EP 2024. Ko gledam obraze svojih igralcev, vidim motivacijo in vznemirjenje. Veselim se tudi vzdušja na stadionu," pa je poudaril Nagelsmann.

Za gostitelje ne bodo igrali Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck in Jamal Musiala, odsoten je tudi Yannom Bisseck, ki se je poškodoval v finalu lige prvakov. Pri Portugalski bo manjkal Joao Cancelo.

Tekma za tretje mesto bo v nedeljo ob 15. uri v Stuttgartu, finale pa istega dne ob 21. uri v Münchnu.

Predvideni začetni postavi: Nemčija: Ter Stegen; Kimmich, Tah, Anton, Mittelstädt; Groß, Goretzka; Gnabry, Wirtz, Sane; Undav.

Portugalska: Costa; Dalot, Dias, Silva, Mendes; Bernardo, Vitinha, J. Neves; Fernandes, Ronaldo, Leão.

Liga narodov, polfinale:

Sreda, 4. junij:

Četrtek, 5. junij:

Lestvice (skupinski del):