Nenošenje maske sporoča, kakšen človek ste #video

"Nenošenje maske v trenutni epidemiološki situaciji ne more biti znak uporništva, temveč izključno znak ignorance do sočloveka. In če kdaj, potem je zdaj čas, da egoizem pospravimo v predal," je na vladni novinarski konferenci pozvala zdravstvena inšpektorica Deana Potza.

Kot je na novinarski konferenci uvodoma dejal uradni vladni govorec Jelko Kacin, je vlada na 115. dopisni seji med drugim sprejela tudi Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2 in Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa.

Pristojni v enem tednu izrekli za več kot 68 tisoč evrov prekrškovnih sankcij

Podrobnosti tedenskega poročila zdravstvenega inšpektorata za obdobje od 19. oktobra do vključno 25. oktobra je na novinarski konferenci predstavila zdravstvena inšpektorica Deana Potza. Kot je razvidno iz poročila, so opravili 1.420 nadzorov vladnih odlokov, izdanih v povezavi z obvladovanjem epidemije covid-19, izrekli pa so 141 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 68.400 evrov. Na področju gostinske in trgovinske dejavnosti so izrekli za 16.800 evrov sankcij, na področju prireditev za 8.800, v zvezi z nespoštovanjem vročenih odločb o odrejeni karanteni za 6.000, največ pa na zunanjih površinah, in sicer za 36.800 evrov.

Foto: Vlada RS

Kot je v nadaljevanju dejala zdravstvena inšpektorica Potzatova, med 21. uro in 6. uro zjutraj zdravstveni inšpektorat nadzore izvaja v sodelovanju s policijo. Skupaj so v prvem tednu od uveljavitve odloka o začasni omejitvi gibanja v nočnem času izdali 19 prekrškovnih sankcij. "Pri tem ugotavljamo, da je omejitev praviloma spoštovana. V prvem tednu je bilo opravljenih 17 nadzorov na več lokacijah po Sloveniji; recimo v Ljubljani, Mariboru in Kranju," je pojasnila. Kot je dodala, je bilo prvo noč v Ljubljani opozorjenih deset ljudi, od tega dva tuja državljana, ki z vladnim odlokom o omejitvi gibanja nista bila seznanjena.

Kakšna je višina denarne kazni za kršitev posameznih vladnih odlokov?

Potzatova je predstavila tudi razmere v Mariboru. Povedala je, da se je v Mariboru prvo noč na Trgu svobode zbrala skupina protestnikov in nekaj opazovalcev. "Opazovalci so se po opozorilu inšpektorja razšli in ukrepanje ni bilo potrebno. Zoper eno osebo pa je bil uveden prekrškovni postopek," je dejala.

Gibanje po 21. uri brez maske izven regije in matične občine vas lahko drago stane. Foto: Reuters

V nadaljevanju se je Potzatova dotaknila tudi denarnih kazni za vse tiste, ki se vladnih odlokov ne držijo. "Globa po Zakonu o nalezljivih boleznih znaša od 400 do 4.000 evrov za vsako posamezno kršitev. Če se torej med 21. in 6. uro nahajate zunaj v skupini več kot šestih ljudi in pri tem ne nosite maske, so to tri kršitve in posledično tri globe v skupni višini 1.200 evrov," je pojasnila in dodala, da če ste poleg tega še izven regije oziroma izven občine stalnega bivališča, znese to še dodatnih 400 evrov. "Neupravičeni nočni izleti nas torej v tem času lahko zelo drago stanejo," je izpostavila.

Več kot 700 nadzorov nad odlokom o obvezni namestitvi razpršilnikov

Poleg nadzora pri upoštevanju vladnih odlokov pri državljanih inšpektorji ravno tako opravljajo nadzor nad odlokom o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. Na tem področju so jih opravili več kot 700. Izdanih je bilo 12 opozoril in 20 upravnih odločb. "Inšpektorji v teh primerih ukrepajo s tako imenovanimi ureditvenimi odločbami z namenom čimprejšnje namestitve razpršilnikov za roke na predpisanih mestih. Kar pomeni ob vhodu v stavbo in ob vhodu v dvigalo v vsakem nadstropju," je povedala zdravstvena inšpektorica.

Inšpektorat preverja tudi, ali imajo večstanovanjske stavbe nameščena razkužila. Foto: Ana Kovač

Če ima stavba več vhodov in več dvigal, morajo biti razpršilniki nameščeni povsod. Z omenjeno odločbo se določi tudi rok, do katerega je treba ugotovljene neskladnosti odpraviti. Za neupoštevanje tega vladnega odloka je predpisana globa v višini 1.500 evrov za pravno osebo oziroma 500 evrov za samostojnega podjetnika, je med drugim še pojasnila Potzatova. Sicer pa se na zdravstvenem inšpektoratu odzovejo tudi na prijave. "Od 1. septembra 2020 smo jih prejeli 1.222, od tega največ na področju gostinstva, kršenja odrejene karantene, nošenja zaščitne maske na javnih površinah in v živilskih prodajalnah," je povedala.

Nenošenje mask v trenutni epidemiološki situaciji ne more biti znak uporništva

Potzatova se je med drugim dotaknila tudi upoštevanja odloka o nošenju mask v javnosti. Kot je poudarila, pri sprehodih na zelenih površinah in športnorekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre razdalje, ne glede na določila drugih odlokov, posameznikom ali osebam iz skupnega gospodinjstva ni treba nositi zaščitne maske.

Maske so na javnih krajih, kjer ni mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metra razdalje, obvezne. Foto: Ana Kovač

"Zelene površine niso pločniki in ceste. Iz povedanega torej sledi, da je maske na prostem treba nositi povsod, razen na zelenih površinah in pri rekreaciji. Za rekreacijo recimo lahko štejemo tudi sprehod, vendar seveda ne po mestnem središču," je bila jasna.

Kot je dejala, se večina državljanov drži tega ukrepa, a ostaja dejstvo, da se ga nekateri ne bodo nikoli. "Apeliram na vse, da ne razmišljamo v smeri, da moramo maske nositi zaradi inšpektorjev, zaradi vlade ali zaradi policije, temveč zato, da poleg sebe ščitimo tudi druge," je poudarila. Kot je še dodala, nenošenje maske v trenutni epidemiološki situaciji ne more biti znak uporništva, temveč izključno znak ignorance do sočloveka. "In če kdaj, potem je zdaj čas, da egoizem pospravimo v predal," je pozvala zdravstvena inšpektorica.

Policija opozarja na resnost okoliščin

Na novinarski konferenci je sodeloval tudi namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak, ki je predstavil delo policije pri izvajanju nadzora nad upoštevanjem vladnih ukrepov in podrobnosti Poročila o ukrepih policije za preprečevanje širjenja SARS-Cov-2. Kot je dejal, policija od sobote nadzoruje in lahko tudi sankcionira morebitne kršitve odloka o omejitvah gibanja in zbiranja ter potovanja. Pečjak je pojasnil. da policisti tako zdaj tovrstne prekrške obravnavajo samostojno in jih več ne odstopajo zdravstvenemu inšpektoratu.

Tomaž Pečjak, namestnik generalnega direktorja policije

"S to spremembo se je med drugim tudi povečala učinkovitost ukrepov za preprečevanje širjenja virusa," je razložil. Pečjak je v nadaljevanju poudaril, da je namen policije z najmilejšimi sredstvi in ukrepi doseči zakonito zasledovan cilj, pri čemer policija vedno izhaja iz načela sorazmernosti. "V policiji zato tudi prek medijev opozarjamo na resnost okoliščin, v katerih smo se v znašli," je dejal.

Policija od prejšnjega torka opravila nadzore na 4.342 krajih

Od torka, ko je začela veljati prepoved gibanja med občinami, so policisti opravili nadzore v več kot 4.342 krajih. 71 nadzorov so opravili zaradi prijav občanov, sami pa so ugotovili 288 kršitev. "Skupaj smo izrekli 245 opozoril in izdali 118 plačilnih nalogov ter hitrih postopkov. V osmih primerih smo o kršitvi obvestili zdravstveni inšpektorat, ker je šlo za druge kršitve izven naših pristojnosti," je tako statistične podatke predstavil Pečjak. Po številkah sodeč, namestnik generalnega direktorja policije meni, da so ljudje odloke sprejeli in se jih večinoma držijo.

Sicer pa policisti prejmejo tudi veliko prijav kršitev s strani državljanov. Večinoma gre za prijave o zbiranju več kot šest oseb ali prijave kršitvah omejitev gibanja oziroma da ljudje ne nosijo maske na javnem prostoru, je še povedal Pečjak. Od sobote pa policija izdaja tudi potrdila o karantenah na meji za ljudi, ki vstopajo v državo. Do danes so izdali skupaj 765 potrdil o napotitvi v karanteno na domu. V karanteni sta po besedah Pečjaka zaradi tveganega stika ali okužbe bližnjega tudi dobra dva odstotka zaposlenih v policiji.

Foto: Reuters

Kot je še razvidno iz Poročila o ukrepih Policije, s katerim se je danes seznanila tudi vlada, je policija od 20. marca do 26. oktobra letos prejela 3.027 prijav kršitev. Sami so ugotovili skoraj 10 tisoč kršitev odlokov in pri tem izdali več kot 6.500 opozoril, izdali pa so tudi več kot 100 prekrškovnih predlogov po Zakonu o javnem redu in miru. Od 1. maja do 24. oktobra, ko se je končalo posredovanje zahtevkov za izdajo karantenskih odločb Ministrstvu za zdravje, je policija skupaj posredovala in vročila 56.211 odločb o karanteni.

V nadaljevanju je Pečjak pozval državljane in osebe, ki potujejo čez Slovenijo, naj dosledno spoštujejo ukrepe za preprečevanje širjenja virusa, saj bomo le tako skupaj zmanjšali njegovo eksponentno širjenje med ljudmi. "Apeliramo predvsem na to, da so potovanja res tista, ki so nujna in neodložljiva ter da imajo osebe pri sebi dokazila, da izpolnjujejo katero od izjem odlokov (ali glede omejitve gibanja ali prehajanja mej)," je povedal namestnik generalnega direktorja policije, ki se je za konec še zahvalil vsem policistkam in policistom ter drugim zaposlenim na policiji, ki v teh časih ob svojem rednem delu opravljajo vse dodatne naloge in aktivnosti, ki so povezane s preprečevanjem širjenja nalezljive bolezni. "Verjamem, da nam bo skupaj uspelo," je sklenil za konec.