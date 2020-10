Na onkološkem inštitutu še naprej neprekinjena obravnava bolnikov

Onkološki inštitut se epidemiološkim razmeram prilagaja z ukrepi in ustrezno organizacijo dela, da lahko obravnava poteka nemoteno in varno tako za bolnike kot zaposlene. Bolnike in svojce prosijo za razumevanje, saj so vsi ukrepi namenjeni zagotavljanju varnosti, za strpnost ter upoštevanje navodil zdravstvenega osebja inštituta, so zapisali v sporočilu za javnost, navaja STA.

Tudi sami so imeli nekaj okužb med bolniki in zaposlenimi

Kot v drugih zdravstvenih zavodih se je tudi na inštitutu v zadnjih tednih povečalo število potrjenih okužb med bolniki in zaposlenimi, kar pričakovano sovpada z razširjenostjo okužb v populaciji in ne odraža širjenja okužbe znotraj inštituta. "Po naših izkušnjah primere okužb dobro obvladujemo, kar pomeni, da so naši varnostni ukrepi dobri. Seveda pa si želimo, da bi bilo teh primerov čim manj, saj s tem narašča število odsotnosti, zaradi katerih je obremenitev osebja večja," so navedli na inštitutu.

Onkološki bolniki so ranljiva skupina, ki je bolj ogrožena za težji potek bolezni. Po podatkih registra raka je danes že v vsaki četrti slovenski družini en član, ki je zbolel za rakom, zato na inštitutu pozivajo tudi vse državljane k solidarnosti in doslednemu spoštovanju vseh epidemioloških ukrepov. Prav tako prebivalce pozivajo, da v teh časih skrbijo za svoje zdravje, se ne prepustijo zdravju škodljivim razvadam ter so pozorni na zgodnje znake raka in ne odlašajo z obiskom pri zdravniku, so dodali po pisanju STA.