Gibanje na zeleni recept

Novost je namenjena predvsem spodbujanju telesno nedejavnih k rednemu gibanju, so pojasnili deležniki projekta Gibanje na recept.

Izkušnje iz držav, kjer podobne spodbude izvajajo tudi že več desetletij, so pokazale, da posamezniki resneje upoštevajo priporočila, ki jih prejmejo v pisni obliki. Med pionirji tovrstnih pobud je Nova Zelandija, kjer so recept za gibanje uvedli že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Ravno zato so v okviru slovenskega projekta Gibanje na recept, oblikovali so ga Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Onkološki inštitut Ljubljana, Združenje zdravnikov družinske medicine Slovenije, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani in ministrstvo za zdravje, pripravili posebno obliko zelenega recepta, namenjenega spodbujanju gibanja.

Premalo gibanja povzroča preveč težav

Pomanjkanje ali kar odsotnost telesne dejavnosti je ob napačni prehrani, kajenju in uživanju alkohola ena od pomembnejših oblik nezdravega življenjskega sloga, ki povečuje tveganje za različne oblike raka, srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen in številne druge kronične bolezni, predvsem najbolj resne.

Redna telesna dejavnost je ključnega pomena za ohranjanje zdravja in zdravljenje nekaterih resnejših bolezenskih stanj. Foto: Shutterstock

Tudi če pride do nastanka težkih bolezenskih stanj, ostaja pomen rednega gibanja še vedno zelo velik. "Vedno več dokazov je, da pri obolelih z rakom redna telesna dejavnost zmanjša tveganje za smrtni izid," je na predstavitvi projekta Gibanje na recept opozorila specialistka onkologije Jasna But Hadžić.

Tudi zdravniki pogosto spregledajo moč gibanja v zdravljenju

Hrbtna stran zelenega recepta za gibanje vsebuje odgovore na najpogostejša vprašanja, ki se lahko porodijo tistim, ki se odločijo za več rednega gibanja v svojem vsakdanjiku. Prodekan za pedagoško dejavnost Fakultete za šport Univerze v Ljubljani Vedran Hadžić svari, da celo medicinska stroka pri svojem ravnanju s pacienti ne poudarja dovolj dobro pomena in vloge gibanja pri zdravljenju. Meni, da se premalokrat pogleda, kaj bi bilo možno izboljšati glede telesne dejavnosti pacienta, in namesto vadbe, ki je najbolj univerzalno, trajnostno in učinkovito zdravilo, predpiše zgolj farmacevtsko zdravilo.

Predsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije Ana Žličar je izrazila upanje, da bo recept za gibanje marsikoga odrešil potrebe po jemanju običajnih zdravil na recept.

Predpisuje in svetuje

Zeleni recept za gibanje ponuja predvsem gibanje, hojo, kolesarjenje in tek, na njem pa družinski zdravnik opredeli dejavnike, kot so dinamika, trajanje in zahtevnost posamezne gibalne dejavnosti.

Dodatna vrednost novega recepta za paciente so odgovori na najpogostejša vprašanja na hrbtni strani obrazca, kar bo v pomoč tudi zdravnikom, ki bodo tako časovno nekoliko razbremenjeni.