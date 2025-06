Ob majskem deževju je v stražarske hiške pred državnim zborom, ki so že dalj časa predmet razprave, pricurljala voda, poroča portal N1. Opozicija je v prvi interpelaciji notranjemu ministru Boštjanu Poklukarju očitala, da so hiške preplačane in da kljub ogromni ceni policistom ne nudijo optimalne zaščite. Minister je očitke zavračal in poudarjal, da hiške ustrezajo vsem varnostnim zahtevam in bodo policiste varovale tudi pred vremenskimi vplivi.

Opozicija je v prvi interpelaciji notranjemu ministru Boštjanu Poklukarju očitala, da pri nakupu stražarskih hišk ni poskrbel za racionalno porabo proračunskega denarja. "Pojavljajo se sumi, da so bile hiške preplačane, obenem pa ne nudijo optimalne zaščite, ki si jo policisti zaslužijo," so navedli predlagatelji interpelacije.

Izpostavili so, da vrednost pogodbe za pet stražarskih hišk med ministrstvom za notranje zadeve in podjetjem KIG znaša skoraj 450 tisoč evrov. Podvomili so tudi v kakovost vgrajenih materialov in trdili, da je "s tem poslom moral nekdo zaslužiti".

Poklukar zatrdil, da je nakup transparenten

Minister Poklukar je očitke zavrnil in dejal, da je postopek nakupa potekal transparentno in da zastarele pločevinaste stražarske hišice iz časa nekdanje skupne države zamenjujejo s sodobno izdelanimi varnostnimi objekti, ki bodo omogočili večjo varnost policistov na delovnem mestu, ter poudaril, da bodo nove hiške nudile možnost zavetja v slabih vremenskih pogojih in hrambo zaščitne opreme.

S stražarsko hiško pred državnim zborom pa so že nastopile težave, poroča portal N1. Kot so izvedeli, je ob majskih padavinah vanjo pronical dež, kar so za omenjeni portal na notranjem ministrstvu tudi potrdili. "Ob vgrajeni klimatski napravi na strehi stražarske hiške je pri močnem nalivu dežja prikapljala meteorna voda," so navedli za N1 in dodali, da škode ni bilo.

Poizvedeli so tudi, ali na ministrstvu še vedno ocenjujejo, da nove stražarske hiške izpolnjujejo vse zahteve uporabnika, na kar so z ministrstva odgovorili z "da".