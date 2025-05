Sindikat policistov Slovenije je prejšnji teden vložil prijavo na inšpektorat za javni sektor, ker v povezavi z reorganizacijo Centra za varovanje in zaščito (CVZ) ključne pripombe policijskih sindikatov niso bile upoštevane, poroča Večer. Sindikat pričakuje, da neodvisna institucija preveri ravnanje pristojnih in ovrednoti pripombe sindikata.

Reorganizacija CVZ je že med nastajanjem dvignila veliko prahu med zaposlenimi na CVZ in v obeh policijskih sindikatih. Sindikat policistov Slovenije (SPS) in Policijski sindikat Slovenije (PSS) sta policijo oziroma notranje ministrstvo že med pripravo reorganizacije CVZ opozarjala na določene nepravilnosti, ki bi jih bilo treba odpraviti.

Ker pa ključne pripombe sindikatov niso bile upoštevane, je SPS prejšnji teden vložil prijavo na Inšpektorat za javni sektor, in sicer z namenom, "da neodvisna strokovna inštitucija preveri ravnanje vodstva ministrstva za notranje zadeve ter obenem tudi ovrednoti naše pripombe o nesistemskem umeščanju in izvedbi reorganizacije organa v sestavi", poroča Večer.

"Sprejel je sistemizacijo v nasprotju z veljavno zakonodajo"

V SPS menijo, da je notranji minister Boštjan Poklukar v postopku reorganizacije CVZ sprejel sistemizacijo v nasprotju z veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti, ki urejajo sistem zaposlovanja javnih uslužbencev.

V PSS pa opozarjajo, da reorganizacija ni zgolj tehnični, temveč predvsem socialni proces, v katerem so v ospredju tudi usode zaposlenih. PSS je v okviru postopkov sodelovanja pri reorganizaciji CVZ podal tri formalna mnenja, dve negativni in eno z zadržkom. Dve mnenji sta bili kasneje usklajeni na usklajevalnem sestanku. V enem primeru je delodajalec vztrajal pri svojem predlogu kljub nasprotovanju PSS, poroča Večer. Ta je za odziv na prijavo inšpektoratu vprašal tudi ministra Poklukarja, a se do konca redakcije ni odzval.

Vlada je 10. aprila sprejela sklep, da se v CVZ uvede reorganizacija. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je reorganizacijo centra generalnemu direktorju policije decembra lani naložil na podlagi ugotovitev izrednega nadzora. Center je trenutno notranja enota GPU, po novem pa bo spadala pod urad za varnost in zaščito.