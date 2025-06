Predlagatelji interpelacije Poklukarju očitajo nadaljevanje politizacije v policiji

Poslanci iz vrst NSi in Demokratov v interpelaciji ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju med drugim očitajo neustrezen odziv ob aferi izkoriščanja tujih delavcev, nadaljevanje politizacije v policiji in poslabšanje občutka varnosti v državi. Poklukarju sporočajo, da je čas za odstop, "ne za prijateljske večerje".

"Vložitev interpelacije je bila nujna ne glede na to, koliko časa je še do volitev," je na današnji novinarski konferenci ob predstavitvi interpelacije izpostavila poslanka NSi Vida Čadonič Špelič. V NSi so namreč prepričani, da je bilo treba interpelacijo uporabiti kot opozorilo vladi in ministru, da se varnost v državi slabša in da se z varnostjo ni igrati, je poudarila.

V NSi Poklukarju očitajo nadaljevanje politizacije policije, v primeru Hvala in sumov preiskovanja trgovanja z ljudmi pa se "je zapletlo do te mere, da ne vemo več, kdo pije in kdo plača", je izpostavila Čadonič Špelič.

"To, da je minister odredil notranjo preiskavo v primeru Hvala, ob tem pa zaobšel svoj lastni kabinet, kjer dela sestra osumljenca in kjer je delal tudi bivši direktor policije, jasno kaže, da nekoga ščiti," je poudarila.

Ministru očitajo čistko

Predlagatelji ministru očitajo tudi problematično reorganizacijo v centru za varovanje in zaščito. Čadonič Špelič je spomnila, da je Poklukar reorganizacijo centra napovedal že decembra lani, a je od reorganizacije ostala le kadrovska čistka policije.

"Čiščenje policije neposlušnih in strokovnih kadrov se nadaljuje in tudi reorganizacija CVZ je namenjena izključno temu, sicer si predsednica republike ne bi zaželela svoje ekipe varnostnikov. Kajti prek podatkov, ki jih imajo varnostniki, se lahko nadzoruje marsikaterega politika, ki trenutni oblasti ni všeč," je izpostavila.

V NSi ob tem Poklukarju sporočajo, da je čas za odstop, "ne za prijateljske večerje". Premierju Robertu Golobu pa sporočajo, naj se vrne v realnost, saj ima dela dovolj, je sklenila Čadonič Špelič.

Tudi Logarjevi želijo odstop Poklukarja

Po mnenju poslanca iz vrst Demokratov Anžeta Logarja je vnovična interpelacija ministra Poklukarja usluga vladi in ministroma za gospodarstvo in delo, Matjažu Hanu in Luki Mescu, da parlament opravi razpravo o odgovornosti ministra ob primeru Hvala. Za opozicijo pa je interpelacija edina priložnost, da Poklukar razloži, zakaj primeru Hvala, ki seže v vrh varnostnih organov, policije in organov pregona, ne namenja takšne pozornosti, kot bi jo moral, je izpostavil.

Poudaril je, da je ob primeru Hvala pričakoval močan odziv uradnih struktur ministrstva za notranje zadeve in tudi drugih ministrov, ki so večkrat opozarjali na pravice delavcev in pravice tujih delavcev, a se to ni zgodilo. Nasploh je bil odziv ministrstva in ministra tak, kot da želi to afero pomesti pod preprogo, je poudaril.

"Ne glede na to, v kateri fazi je mandat aktualne vlade, je čas, da potegnemo ročno zavoro in opravimo zelo poglobljeno razpravo v državnem zboru. Minister nam je dolžan dati odgovore in mislim, da se bo tudi v tem pokazala njegova objektivna in subjektivna odgovornost," je še dejal.