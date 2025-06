Slovenski Astech bo skrbel za prezračevalne naprave v avstrijskih predorih

Pred turistično sezono je avstrijski vzdrževalec avtocest Asfinag pregled delovanja sistemov v svojih predorih ponovno zaupal slovenskemu podjetju Astech. Astech bo skrbel za nadzor prezračevanja in pohlajevanja krmilno-regulacijskih sistemov avstrijskih predorov. Asfinag je avstrijsko državno podjetje, ki je odgovorno za upravljanje, vzdrževanje in gradnjo avtocest ter pobiranje cestnin. Z letošnjim izborom podjetja Astech je tako Asfinag potrdil Astechovo strokovnost in mu zaupal varnost ključne avstrijske infrastrukture.

Foto: Astech d.o.o.

Podjetje Astech, ki ima sedež v Logatcu, že skoraj četrt stoletja skrbi za zanesljivo delovanje klimatsko-prezračevalnih sistemov v podjetjih, javnih ustanovah in zahtevnejših tehničnih okoljih po vsej Sloveniji. Od leta 2001 z izkušeno ekipo strokovnjakov in serviserjev, celovitim pristopom in nenehnim sledenjem novostim predstavlja vodilnega ponudnika na področju servisa, vzdrževanja in optimizacije.

V podjetju Astech ponujajo rešitve za različne klimatsko-prezračevalne naprave – split klimatske sisteme, hladilne agregate, toplotne postaje in sisteme za aktivno požarno zaščito. Danes imajo največjo ekipo strokovno usposobljenih in certificiranih serviserjev v Sloveniji. Odlikujejo jih hitra odzivnost, strokovnost, učinkovita izvedba ter razpoložljivost lastnega skladišča rezervnih in sestavnih delov, zaradi česar so njihovi odzivni časi hitrejši.

Astechova konkurenčna prednost je tudi hitro posredovanje v intervencijah. V nujnih primerih so na lokaciji že v manj kot dveh urah.

Nepogrešljivi člen sodobne slovenske infrastrukture

Astech je več kot servisno podjetje, saj s svojo vlogo aktivno prispeva k nemotenemu delovanju ključne infrastrukture slovenske družbe – od zdravstvenih ustanov in podatkovnih centrov do prometne infrastrukture in telekomunikacij. S svojimi storitvami zagotavlja stabilno in varno delovanje tehnološko občutljivih okolij, kjer je vsaka stopinja Celzija pregrevanja ali napačnega delovanja lahko usodna – tako z vidika varnosti podatkov kot finančnih izgub.

Podjetju Astech zaupajo: gospodarski subjekti, hotelske in zdravstvene ustanove, telekomunikacijski operaterji, upravljavci prometne in elektro infrastrukture ter ključne javne in državne ustanove.

Foto: Astech d.o.o.

Skrb za zdravje, udobje in prihodnost – vse dni v letu

V času, ko vse bolj cenimo zdravje in udobje, postaja kakovost zraka v zaprtih prostorih eno ključnih vprašanj sodobnega bivanja. V Astechu poudarjajo, da je kakovost notranjega zraka zelo pomembna za zdravje in delovno učinkovitost. Njihove storitve niso usmerjene le v tehnično brezhibnost naprav, temveč v ustvarjanje pogojev, ki preprečujejo razvoj plesni in škodljivih mikroorganizmov ter omogočajo uravnavanje temperature in vlažnosti – kar ima neposreden vpliv na zdravje ljudi in učinkovitost dela.

Podjetje zato ne ponuja le vzdrževanja, ampak celostne rešitve – od svetovanja pri izbiri ustreznih sistemov do tehničnih analiz, izvedbe, rednih nadzorov, ocen tveganj ter zagotavljanja skladnosti z evropskimi in slovenskimi predpisi. Njihova skrb za optimalno delovanje naprav pomeni tudi nižje stroške energije in poslovanja ter boljše počutje vseh uporabnikov.

Kot pravijo sami, svež zrak ni privilegij ali vprašanje udobja, temveč pravica. In skrb zanj ni zgolj zakonska obveza, ampak tudi moralna odgovornost: "Redno vzdrževanje klimatsko-prezračevalnih naprav je bistvenega pomena za dolgoročno učinkovitost sistemov."

Foto: Astech d.o.o.

Temelji sodobnega poslovanja

V vodilnem slovenskem podjetju za servis in vzdrževanje klimatsko-prezračevalnih naprav se zavedajo, da sodobno poslovanje ne more temeljiti zgolj na ekonomskih kazalnikih. Okoljski, družbeni in upravljavski standardi so postali sestavni del njihove strategije. Njihovo delovanje temelji na treh stebrih:

Odgovornost do okolja: Z aktivnim zmanjševanjem ogljičnega odtisa prispevajo k trajnostnemu razvoju. Podjetje energijo pridobiva iz lastne sončne elektrarne, uporablja sodobne in okolju prijazne materiale ter pospešeno elektrificira svoj vozni park. Podpora lokalni skupnosti: Sodelujejo v številnih projektih, ki podpirajo lokalni razvoj, izobražujejo mlade ter si prizadevajo za krepitev strokovnega kadra, ker v Sloveniji ni specializiranih šol za to stroko, kakor jih poznajo v tujini. Njihovo znanje se tako prenaša znotraj ekipe, prek mentorstev in stalnega izobraževanja. Učinkovito upravljanje: Digitalizacija procesov, transparentnost in vodenje elektronskih evidenc pomenijo, da podjetje deluje skladno z najvišjimi standardi poslovne odgovornosti. Prav ta pristop tudi njihovim strankam omogoča, da izpolnjujejo lastne ESG-cilje – tako z vidika varnosti in trajnosti kot tudi stroškovne učinkovitosti.

Astech svojim strankam pomaga pri doseganju trajnostnih in varnostnih ciljev, saj s prilagojenimi sistemi in rednim vzdrževanjem naprav pomaga zmanjševati stroške obratovanja in izboljšuje energetsko učinkovitost objektov.

Astech s svojimi celostnimi rešitvami dokazuje, da vzdrževanje prezračevalno-klimatskih sistemov ni le tehnična potreba, ampak ključni del infrastruktur sodobne družbe. Uspešno so združili tradicijo, inovacije in odgovornost ter tako ustvarjajo kakovostne pogoje za življenje in delo tudi najvitalnejših sistemov.