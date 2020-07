Izpoved Slovenke: Rekli so, da sem negativna. Nato je sledil šok. #video

Jelka dela kot gostinka. 15. marca so morali po navodilu Nacionalnega inštituta za javno zdravje gostilno zapreti. Ostala je doma z možem ter sinom in hčerko.

Bris so ji odvzeli še isti dan

Deset dni po zaprtju jo je poklical šef in ji povedal, da je bila zadnji delovni dan v stiku z okuženo osebo in da naj pokliče osebno zdravnico. Ta ji je določila termin odvzema brisa, ki so ga opravili še isti dan. Rekli so, da ji bodo v primeru pozitivnega izida to sporočili še isti dan, če bo test negativen, pa naslednji dan, da ne bo morda panična.

Bris namesto v Maribor poslali v Ljubljano

Ker je isti dan niso klicali, je sklepala, da ni okužena, zato je naslednje jutro mož šel v službo. Okoli 9.00 je dobila klic infektologinje, da je bil test negativen. Vsa vesela je poklicala moža in mu povedala dobro novico. Čez pol ure pa je sledil šok. Znova je poklicala infektologinja in pojasnila, da je sklepala, da je bil njen test opravljen v Mariboru, od koder je prejela same negativne izide.

Vendar so Jelkin bris zaradi prevelike zasedenosti v Mariboru testirali v Ljubljani. Tam so ugotovili, da je pozitivna. Jelkin mož in 30 sodelavcev, s katerimi je bil v stiku, so morali takoj domov v izolacijo, a kljub temu da se je izkazalo, da je tudi mož pozitiven, ni zbolel nihče od sodelavcev.

V karanteni je cela družina ostala tri tedne

Jelka in njen mož sta se morala odpraviti v Maribor še na odvzem krvi in slikanje pljuč. V karanteni je cela družina ostala tri tedne. Sama ni imela nikakršnih simptomov okužbe, mož pa je kašljal in čutil bolečine v pljučih. Sin je za dva dni izgubil občutek za okus, hči pa prav tako ni imela nikakršnih znakov koronavirusa.

Po 13 dneh sta se z možem znova testirala. Test je bil negativen. Prav tako ponovni test dva dni kasneje.

"Če smo kaj potrebovali, so nam pred hišo odložili sosedje"

"Res smo se tri tedne držali karantene. Če smo kaj potrebovali, so nam pred hišo odložili sosedje. Vesela sem, da smo to dali skozi. Ena izkušnja več. Naučili smo se uporabljati maske in razkužila. O okužbi sem javno spregovorila že takrat, zato sem bila pozitivno presenečena, da so gostje ob ponovnem odprtju gostilne prihajali z dobrimi mislimi in besedami," je še povedala.