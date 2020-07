Pijana Slovenka na Hrvaškem grizla in pljunila policistu v obraz

Pijana Slovenka zabila se u auto pa grizla i vrijeđala policajce: 'Stoko, ubit ću vas i sve vaše!'https://t.co/DcEHsdPXbw pic.twitter.com/46e9YgukFP — 24sata (@24sata_HR) July 20, 2020

Na posnetku vožnje pijane 34-letnice, ki ga je objavil spletni portal 24sata.hr, je med drugim mogoče videti, kako se je za las izognila čelnemu trčenju z nasproti vozečim vozilom. Njena 31-letna sopotnica je med divjanjem skozi odprto okno kazala sredinec. Avantura se je končala pred enim od krožišč, kjer je voznica trčila v vozilo pred seboj, nato pa se zaletela še v prometni znak.

Komajda je prišla iz svojega vozila

34-letnica je ob prihodu policije zavrnila alkotest in lagala, da ni vozila peugeota 508, iz katerega se je komajda splazila. Ker se je začela upirati in grobo zmerjati policiste, so jo vklenili. Dva policista je poskušala ugrizniti, tretjega pa ji je uspelo ugrizniti v nogo. Ko so jo posedli v službeno vozilo, je enemu od policistov pljunila v obraz.

Po izstopu iz avtomobila pred poreško policijsko postajo se je policistom iztrgala iz rok in padla na hrbet, med upiranjem pa je enega od policistov brcnila v glavo.

Še isti večer so jo odpeljali na psihiatrijo v Pulju, pred sodiščem pa jo čaka postopek zaradi vožnje pod vplivom alkohola, kršenja prometnih predpisov, povzročitve prometne nesreče ter groženj in napada na policiste, še poroča 24sata.hr.