Opravili so 914 testiranj, 22 oseb je hospitaliziranih, trije pa so na intenzivni negi. V zadnjih 24 urah so potrdili eno smrtno žrtev covid-19.

Po nižjih številkah čez konec tedna, ko so v soboto potrdili šest, v nedeljo pa sedem okužb, je število potrjenih okužb v ponedeljek skočilo na 24. Toliko jih je bilo tudi v petek, 17. julija.

Največ novih okužb so potrdili v občini Hrastnik, kjer so jih zabeležili šest. V Ljubljani in Trbovljah so potrdili po dve novi okužbi, v 14 občinah pa so potrdili po eno okužbo.

Do zdaj je bilo pri nas potrjenih 1977 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je skupaj 114 bolnikov.