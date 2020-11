V Sloveniji so v nedeljo ob 2.244 opravljenih testih potrdili 557 novih okužb z novim koronavirusom. Za boleznijo covid-19 je včeraj tako kot v soboto umrlo 25 bolnikov, skupaj pa že 388. Po podatkih vlade je bilo v nedeljo hospitaliziranih 868 bolnikov s covid-19, od tega 135 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so v nedeljo odpustili 50 bolnikov. Vladno novinarsko konferenco ob 11. uri, na kateri bosta med drugim sodelovala strokovni direktor UKC Maribor Matjaž Vogrin in epidemiologinja Irena Grmek Košnik iz kranjske območne enote NIJZ, v živo prenašamo na Siol.net.

Spomnimo, v soboto so ob 4.807 opravljenih testih potrdili 1.342 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 27,92 odstotka. Vladni govorec Jelko Kacin je prek Twitterja sporočil, da je bolnišnično zdravljenje po okužbi potrebovalo 821 ljudi, od tega jih je bilo na intenzivni negi 131. V soboto je tako kot v nedeljo umrlo 25 bolnikov s covid-19.

V nedeljo je delež pozitivnih testov znašal 24,82 odstotka, kar je manj kot v soboto, vendar pa ob nedeljah običajno opravijo manj testov na novi koronavirus kot ob drugih dneh. Do zdaj so pri nas skupaj opravili 371.029 testov na novi koronavirus. Do zdaj so v Sloveniji potrdili 36.206 okužb z novim virusom, za boleznijo covid-19 pa je pri nas do zdaj skupaj umrlo 388 ljudi.

Kacin: Vlada še pravočasno sprejela dodatne ukrepe

Po besedah vladnega govorca Jelka Kacina številke kažejo, da je vlada še pravočasno sprejela dodatne ukrepe za zajezitev virusa. Ker se epidemiološke razmere v Evropi zaostrujejo, je Kacin ljudi danes pozval, da se v teh časih odpovedo potovanjem v tujino. "Tudi če nam je uspelo delež pozitivnih testov v zadnjih dneh zmanjšati, to še ne pomeni, da je epidemije konec. Pričakovati je, da se bo število bolnih, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, v prihodnjih dneh še povečalo," je poudaril Kacin.