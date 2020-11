Zaradi stika z okuženim v samoizolaciji tudi prvi mož WHO

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je zaradi stika s človekom, pri katerem so s testom potrdili okužbo z novim koronavirusom, v samoizolaciji. "Dobro sem in nimam nobenih bolezenskih znakov, a bom v naslednjih dneh v samoizolaciji in bom delal od doma v skladu s priporočili WHO," je sporočil generalni direktor WHO.