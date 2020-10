Znanstvenik o Marku Potrču: Strahopetec, čigar podle razprave ti dvignejo pokrov #video

"Diploma ti še ne da čustvene inteligence in gospod Gorazd Pretnar je že večkrat dokazal, da je nima," je Marko Potrč iz Švedske, kjer se trenutno nahaja, sporočil mikrobiologu Pretnarju, s katerim ne želi debatirati o epidemiji koronavirusa. "Strahopetec ostane strahopetec," mu je v oddaji Planet18 na Planetu odgovoril Pretnar in dodal, da Potrč v svojih "podlih" razpravah manipulira. "Tukaj potem vsakemu odnese pokrov. Ob takih debatah trpijo pamet in sive celice," je Pretnar.

Iz Švedske se je med oddajo Planet 18 oglasil Marko Potrč in odgovoril na očitke, da je tudi sam s svojim objavljanjem na Facebooku odgovoren za katastrofalno rast okužb v Sloveniji.

"Od samega začetka poudarjam sledeče - virus obstaja, virus je resničen in ni nenevaren. Kar želim sporočiti je, da je vredno premisliti, kateri ukrepi so smiselni in kateri ukrepi ne morejo biti ustrezno izvedeni in lahko celo povzročajo več škode kot koristi. Zagotovo pa povzročajo ogromno škode za prihodnost, tako na področju gospodarstva kot tudi recimo za prihodnost naših otrok," je izpostavil.

Kot je v nadaljevanju dejal Potrč, so vsi poskusi deskreditacije, da bi se ga označilo kot nekega teoretika zarote, ki ne verjame v virus in ki pravi, da ukrepi niso potrebni, pomilovanja vredni.

Poudaril je, da se Pretnar, s katerim so ga že večkrat neuspešno povabili na soočenje v medijih, poslužuje nizkotnega načina debatiranja in zato takšni ljudje niso vredni posvečanja časa. "Diploma ti še ne da čustvene inteligence in gospod Pretnar je že večkrat dokazal, da je nima," je izpostavil Potrč.

Video: Planet

Pretnar: Potrču treba povedati, da obstaja tudi svetost življenja

"Strahopetec ostane strahopetec," se je odzval Pretnar. "Gospod Potrč ima zelo dobrega odvetnika, ki skrbi za njegovo retoriko. On ne trdi, ampak se ves čas samo sprašuje o ukrepih in v tem primeru ne prestopi tiste nevidne meje med zakonitim in nezakonitim. Kajti z vprašanji kazenska ovadba v skladu z zakonikom Republike Slovenije ne bi zdržala na sodišču," je dejal Pretnar, ki meni, da je Potrč s svojimi nastopi naredil veliko škode za krizo, ki jo imamo v Sloveniji.

Potrču je med drugim očital, da v svojih razpravah razpreda o besedah, ki so bile izrečene že pred desetletji. "Tukaj potem vsakemu odnese pokrov," je izpostavil in dodal, da pamet in sive celice trpijo ob takšnih debatah.

"Potrču, ki veliko govori o smrtnosti zaradi koronavirusa, je treba povedati, da obstaja tudi svetost življenja. Vsak rad živi in vsak ima pravico, da se rodi in umre v svojem času. Tisti, ki so umrli, in s katerimi leti in priključenimi boleznimi manipulira, bi lahko živeli eno ali še več let. To je taka podlost, ki si je jaz s svojo etiko ne bi nikoli mogel privoščiti. To pove vse o tem človeku," je povedal.

Pretnar je opozoril še, da imajo tako imenovani vplivneži velik vpliv na laično javnost. "To je nepošteno do strokovnjakov, ki delajo od jutra do poznega večera zato, da bi imela strokovna komisija jasne podatke za sprejem ukrepov za zajezitev virusa," je poudaril.

Kadič: Spopad s strokovnjakom bi bil za Potrča poguben

Kot je v oddaji dejal strokovnjak za komuniciranje Edvard Kadič, je Potrč mojster šova, ki se zaveda, kako peljati zadevo brez mejnih argumentov. "Iti v neposredni spopad s strokovnjakom brez lastnega strokovnega znanja, bi bilo za gospoda Potrča pogubno. Sklicuje se na neke avtoritete, ker sam ni avtoriteta," je pojasnil.

"Vplivneži gradijo svoj vpliv z namenom trženja oziroma z namenom kapitalizacije tega vpliva. Virus je samo sredstvo, kako okrepiti svoj vpliv na trgu, pri svoji prepoznavnosti, pri lažji pridobitvi naročil za snemanje novih oddaj in promocij fitnes opreme. Nekdo, katerega videe pogleda recimo milijon ljudi, je zagotovo tržno bolj zanimiv," je še povedal Kadič in med drugim poudaril tudi, da ima sicer vsak človek pravico, da izraža svoje mnenje