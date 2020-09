V UKC Ljubljana na voljo 105 postelj za bolnike s covid-19. Potem sledi ustavljanje drugih programov.

"Ko pridemo do teh številk, ustavljamo druge programe. Naredili bomo vse, kar lahko, da programov ne bomo krčili. Če bo pri maksimalni vzpostavitvi teh kapacitet problem s kadrom, zlasti zdravstvene nege, bomo najprej ukinili dodatne programe in nato vse, kar ni življenjsko nujno," je dejal Poklukar v pogovoru za STA.

Ob izrednih razmerah bi opravljali le še programe, ki rešujejo življenja

Ob morebitnih izrednih razmerah pa bi opravljali le še tiste programe, ki rešujejo življenja. "Vse ostalo morda lahko počaka. Ampak potem se bo preneslo to čakanje v naslednje leto in tega ne bo nikoli konec in zdravje ljudi bo bistveno slabše, kot je bilo pred epidemijo. Zato je naš cilj, da zdravstva ne ustavljamo," je dodal.

Zdravnike izobražujejo za delo z ventilatorji

Pri tem je po njegovih besedah najdragocenejši kader. "Kadra ne moreš kupiti čez noč, visoko strokovnega kadra ne moreš vzgojiti čez noč. Tukaj bodo ravno kadrovske kapacitete postavljale meje, do kam sežemo oziroma koliko zmoremo v celotnem zdravstvu," je dejal. Zato so že v prvem epidemičnem valu začeli usposabljati dodatne zdravnike za delo z ventilatorji za umetno predihavanje bolnikov. Tako so jih do konca junija izobrazili 93, navaja STA.

Foto: STA

Ker nenehna oskrba enega bolnika v intenzivni terapiji zahteva pet medicinskih sester na dan, polnijo tudi te vrste. Medicinske sestre poskušajo v večji meri krožiti v intenzivnih enotah. Naredili so seznam sester, ki so že v preteklosti delale v intenzivnih enotah in bi jih lahko ponovno vključili. Angažirali so več študentov zdravstvene nege, predlagali so tudi, da diplomanti zdravstvene nege v primeru poslabšanja epidemiološkega stanja dobijo začasno licenco za opravljanje dejavnosti. Med svoje vrste so povabili sestre, ki so se v zadnjih letih upokojile, da bi jih vključili na tista področja, kjer zaradi starosti ali drugih omejitev ne bi bile ogrožene, našteva Poklukar. Poleg tega so s pomočjo zavoda za zaposlovanje poiskali kandidate za bolničarje, ki že opravljajo trimesečno izobraževanje, navaja STA.

V prvem valu je bilo lažje, saj je bilo veliko kadra doma

V prvem epidemičnem valu je bilo po njegovih besedah organizacijsko lažje, saj so zaradi ustavitve drugih dejavnosti imeli precej kadra na voljo doma, v pripravljenosti, če bi več sodelavcev zbolelo za covid-19. "Zdaj je bistveno večji izziv in tudi spoznanje prvega vala, da je to nujno potrebno, da "necovidne" programe vzdržujemo tako rekoč za vsako ceno," poudarja Poklukar, piše STA.

Skoraj vsi okuženi zaposleni so se z virusom srečali zunaj UKC

Doslej so v UKC potrdili okužbo z novim koronavirusom pri več kot 60 zaposlenih, skoraj vsi so se po njegovih navedbah okužili zunaj UKC. Ob tem je poudaril, da tudi če so sporočili, da se počutijo slabo, kakšen dan pozneje, je upoštevanje osnovnih ukrepov, to so uporaba mask, razkuževanje oziroma umivanje rok ter ohranjanje fizične razdalje, preprečilo prenos virusa.

Tudi nekateri zaposleni so se upirali nošenju mask

Tudi nekateri zaposleni na UKC na začetku epidemije niso preprosto sprejeli obveze glede nošenja mask. "Potrebnih je bilo kar nekaj intervencij," je priznal Poklukar in dodal, da njihova služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb nenehno kroži znotraj UKC in nadzirajo izvajanje teh ukrepov, navaja STA.

Pozval državljane, da se držijo ukrepov

Ob tem je tudi prvi mož UKC pozval vse državljane, naj se držijo preprostih preventivnih ukrepov, s katerimi lahko "ohranimo službe, plače, delovanje šol, zdravstva in rešimo največ življenj", a terjajo striktnost vseh. "Če hočemo imeti jutri družbene pogoje, s katerimi v času epidemije ne bomo obremenili naših otrok, potem je nujno, da se držimo pravil, da so ta za vse enaka in da se vse, ki se jih ne držijo, tudi ustrezno kaznuje," je bil jasen.