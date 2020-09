Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Siol.net prenašamo novinarsko konference o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri sodelujeta predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Metoda Dodič Fikfak in vladni govorec Jelko Kacin.

V Sloveniji so v sredo ob 2.848 opravljenih testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 122 ljudeh. V bolnišnici se zdravi 63 bolnikov, od tega 13 na intenzivni negi. Včeraj sta umrla dva bolnika z boleznijo covid-19. V domačo oskrbo so v sredo odpustili devet ljudi, prav toliko pa so jih na novo sprejeli v bolnišnico.