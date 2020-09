Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so v četrtek neuradno okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 190 ljudeh, poroča MMC. To je največ od začetka epidemije marca letos.

Največ novih primerov v starostni skupini 45–54 let

Nuška Čakš Jager z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je včeraj povedala, da imamo v Sloveniji največjo rast primerov v starostni skupini 45–54 let. Okužbe se širijo predvsem zaradi druženj (zabave, rojstni dnevi ...) in večjih dogodkov. Povečuje se število primerov med zdravstvenimi delavci in v domovih za starejše občane, pravi.

Največ okužb pretekli četrtek: 137

Največ primerov okužbe smo od začetka epidemije marca letos do danes potrdili prejšnji četrtek, ko je bilo opravljenih 3.557 testov, okužbo pa so potrdili pri 137 ljudeh. Včeraj so okužbo potrdili pri 122 ljudeh, v torek pri 136 ljudeh, v ponedeljek pri 88, v nedeljo pri 50, v soboto pa pri 111.