Tudi otroci tarča delta različice, okužb kar petkrat več kot pred tednom dni #video

V soboto je bilo v državi po podatkih sledilnika za covid-19 opravljenih 1.397 PCR-testov in ugotovljenih 244 okužb s koronavirusom. Okužbo so včeraj potrdili tudi pri 16 otrocih, starih od nič do 14 let, kar je petkrat več kot prejšnjo soboto, ko so pri teh otrocih potrdili le tri okužbe. Tudi najmlajši, ki jih še ne moremo zaščititi s cepivom, so torej tarča bolj nalezljive delta različice. To se že potrjuje tudi v Združenih državah, kjer je hospitalizacij otrok zaradi bolezni covid-19 vse več.

V zadnjih dveh tednih se število potrjenih okužb med otroki in najstniki konstantno povečuje. Če smo še pred dvema tednoma med otroki, starimi do štiri leta, potrdili deset okužb, prejšnji teden pa 17, se je ta teden s koronavirusom okužilo že 27 najmlajših.

Skrbijo okužbe med najstniki

Še bolj opazna je rast okužb v skupini od pet do 14 let, iz 52 in 85 okužb se je tokratna tedenska številka povzpela že na 142. ''In lahko si izračunate, da je to pač večina otrok, najstnikov,'' je opozoril pediater Denis Baš.

Z enim odmerkom je po podatkih NIJZ sicer pri nas cepljenih nekaj več kot 19 tisoč otrok med 12 in 18 letom, polno zaščitenih jih je dobrih 12 tisoč. ''Zagotovo so te številke majhne, ker je sev, ki trenutno prevladuje v naši državi, zelo nalezljiv,'' še pravi Baš.

To potrjuje rekordno stanje čez lužo: po poročanju ameriških medijev je v bolnišnicah zaradi bolezni covid-19 več kot 1.200 otrok, kar predstavlja dobra dva odstotka vseh hospitalizacij. ''To je od 300- do 400-odstotno povečanje števila otrok. Otroci so tudi bolj bolni, imamo namreč višji delež bolnikov, ki potrebujejo intenzivno terapijo,'' je dejal direktor otroške bolnišnice Wolfson Jerry Bridgham.

Zapleti so lahko dolgotrajni

Na ljubljanski infekcijski kliniki so od začetka epidemije zdravili okoli 150 otrok z boleznijo covid-19, predvsem zaradi zapletov po sami bolezni, je še pojasnil Baš. Čeprav je v primerjavi z odraslimi zapletov pri otrocih manj, jih ne gre podcenjevati. ''Lahko pride predvsem do vnetja žil, srčne mišice, in organi so lahko različno tarčni, od ledvic, črevesja, kože, oči do možganov,'' je povedal.

Dojenčki lahko zaradi slabega počutja odklanjajo tekočino in hrano. Še en od zapletov pa je, tako pravi Baš, podaljšan dolgi covid, ko imajo otroci lahko več tednov različne težave − težave s koncentracijo, glavoboli, utrujenostjo, nespečnostjo, bolečine pri aktivnostih.