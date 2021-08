Janša razkril, za koga bo veljalo samotestiranje

"V primeru uvedbe samotestiranja bo/bi to veljalo za vse in ne samo za šolnike," je pred bližajočim se začetkom šole zapisal premier Janez Janša.

V zadnjih dneh je v ospredju dogovarjanje o pogojih, pod katerimi bo potekal pouk v šolah. Od 23. avgusta bo testiranje na novi koronavirus plačljivo. Za zdaj velja, da bo v šolstvu obvezen protokol PCT, vendar še ni jasno, kdo bo kril stroške testiranja.

"Testiranje na covid-19 bo v tednu od 23. 8. 2021 naprej samoplačniško, razen za dejavnosti, kjer je PCT pogoj za izvajalce oziroma zaposlene predpisan z odloki. Frekvenca se zaenkrat ne bo spremenila. V primeru uvedbe samotestiranja bo/bi to veljalo za vse in ne samo za šolnike," je na družbenem omrežju Twitter zapisal Janša.

Na ministrstvu si želijo, da bi se pouk začel po modelu B, z vsemi učenci v šolah.

"Na ministrstvu predlagamo samotestiranje učiteljev, odločitev pa je odvisna od svetovalne skupine za covid in vlade," je včeraj dejal državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Damir Orehovec. Predvideno je, da bi se morali zaposleni v vzgojno-izobraževalnih ustanovah testirati trikrat na teden.

Nekaterim bi krili samotestiranje

Proračun bi v skladu z uredbo še naprej kril stroške testiranja za bolnike oz. uporabnike zdravstvenih storitev, oskrbovance socialno-varstvenih zavodov, zapornike, osebe v prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke, ter za tiste, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar se izkaže z zdravniškim potrdilom.

Se bodo pa morale v skladu z vladnimi odloki na 48 (s hitrimi antigenskimi testi) oz. 72 ur (s PCR test) testirati tudi zaposleni v določenih poklicnih skupinah, ki niso cepljeni proti covidu-19 oz. ga niso preboleli. Gre za zaposlene v zdravstvu, šolstvu, domovih za starejše, pa tudi za številne storitvene dejavnosti. Ob ukinitvi financiranja teh testov iz državnega proračuna se je odprlo vprašanje, kdo bo plačal te teste za zaposlene.

Številni so se uprli

Po zakonu o varnosti in zdravju pri delu je to breme delodajalca, saj zakon določa, da zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti, prav tako zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni položaj.

Številni delodajalci so se uprli temu, da bi se stroški testov prevalili na njihova pleča. Janša pa je danes sporočil, da presejalno testiranje ne bo samoplačniško za zaposlene v tistih dejavnostih, kjer je pogoj PCT za izvajalce oziroma zaposlene predpisan z odloki.

Ob tem je napovedal, da se frekvenca zaenkrat ne bo spremenila, torej bo za hitre teste veljavnost še vedno 48 ur od odvzema brisa in za test PCR 72 ur od odvzema.