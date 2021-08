Lejko Zupančeva: Verjetno smo pripravljeni, a stvari nas lahko presenetijo

Svet UKC Ljubljana je danes obravnaval poročilo o pripravljenosti na nov, jesensko-zimski val epidemije bolezni covid-19. Po seji so predsednik sveta Matjaž Trontelj, v. d. generalnega direktorja UKC Jože Golobič in vodja infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc predstavili nekaj podrobnosti pandemskega načrta. "Cilj je oskrbo covidnih bolnikov urediti tako, da bomo čim dlje lahko izvajali tudi druge storitve in čim bolj enakopravno obravnavali covidne in necovidne bolnike," so izpostavili.

"Svet zavoda ugotavlja, da je UKC Ljubljana glede na trenutno epidemično situacijo in napovedi pripravljen na prihajajoči jesensko-zimski val epidemije bolezni covid-19. Zato smo potrdili posodobljen Načrt pripravljenosti na epidemijo in nalezljive bolezni. Ne glede na večji priliv pacientov s covid-19, ki bodo potrebovali hospitalno zdravljenje, bo UKC Ljubljana poskrbel za vsakega pacienta, ki bo potreboval zdravljenje v naši največji zdravstveni ustanovi," je izpostavil Trontelj.

Največja slovenska bolnišnica je bila doslej v epidemiji covid-19 tudi najbolj obremenjena. Na vrhuncu je naenkrat skrbela za okoli 350 covidnih bolnikov, na oddelkih intenzivne terapije je bilo hkrati največ 69 bolnikov. Največjo obremenitev so beležili novembra lani, v zadnjem epidemičnem valu pa je bilo bolnikov okoli 200 dnevno.

Problem zagotavljanja zadostnega števila kadra

Po začetnih težavah z opremo, prostorskimi kapacitetami in kadri trenutno težavo predstavljajo predvsem slednji. Primanjkuje namreč predvsem medicinskih sester, usposobljenih za delo na oddelkih intenzivne terapije. Nastanitev za covidne bolnike pa bodo še naprej zagotavljali v letos vzpostavljenih prostorih novega diagnostično-terapevtskega servisa.

"Bližamo se temu, da bo treba odpreti dodatne kapacitete in prerazporediti kadre iz necovidnih oddelkov," je opozorila Lejko Zupančeva. V UKC Ljubljana so se problema zagotavljanja zadostnega števila ustreznega kadra resno lotili. Resornemu ministrstvu so predlagali pristop k prerazporeditvam kadra zdravstvene nege iz ustanov, ki ne zdravijo pacientov z boleznijo covid-19.

Poleg tega je UKC za dijake srednješolskega in visokošolskega programa s področja zdravstvene nege razpisal kadrovske štipendije z omogočanjem zaposlitve po zaključenem šolanju.

V UKC Ljubljana deluje tudi cepilni center, kjer cepijo okoli 300 ljudi dnevno. Precepljenost osebja v UKC Ljubljana je sicer 75-odstotna, samo med zdravniki in zobozdravniki pa 87-odstotna. V to sicer niso všteti prebolevniki, ki torej tudi izpoljnjujejo pogoj PCT.

Vsi trije so prebivalce znova pozvali k cepljenju. "Cepljenje je edino orožje proti virusu. In edino orodje v naših rokah, da bodo naši otroci lahko obiskovali šole, da bo gospodarstvo normalno funkcioniralo, da bo naš vsakdan ponovno čim bolj podoben dnevom pred epidemijo," je zaključil Trontelj.