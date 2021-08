Število okužb se je približalo številki 400

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek so opravili 2.228 PCR-testov in pri tem potrdili 385 okužb z novim koronavirusom. Po oceni NIJZ je trenutno število aktivnih primerov 2.560.

Število okužb v Sloveniji v zadnjih dveh tednih znova narašča. Včeraj je bilo v primerjavi s preteklim torkom 138 okužb več. Število se je dvignilo za 55 odstotkov.

Kot je včeraj povedala infektologinja in predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović, so trenutne številke veliko višje kot so bile lansko poletje.

"Številke so visoke, precej višje kot lansko poletje, ob tem, da poletni čas pomeni neke vrste zatišje. Šole ne delajo, na delovnih mestih je manj ljudi, ker so na dopustih, zato nas še posebej skrbi pričakovano dodatno povečanje števila primerov v zgodnjem jesenskem času," je dejala Beovićeva.