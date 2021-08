Slovenci največji nasprotniki cepljenja v Evropi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Raziskava Eurobarometra je pokazala, da imamo Slovenci med Evropejci najbolj odklonilen odnos do cepljenja.

Trditev v anketi se je glasila, da bi se morali vsi cepiti proti covid-19 in da je to državljanska dolžnost. Med sodelujočimi državami je Slovenija zasedla zadnje mesto, saj se največji delež prebivalstva ni strinjal s to izjavo. Za Slovenijo se je na drugo mesto po dvomih glede cepljenja uvrstil Ciper.

Med razlogi za dvome so Slovenci navedli, da so bila cepiva premalo testirana, ob tem pa mnoge skrbijo stranski učinki. Pri teh imajo večji strah le Portugalci.

Raziskava Eurobarometra je bila narejena konec maja, vzorec pa je vključeval po tisoč ljudi iz vsake države, razen iz Luksemburga, Cipra in Malte, kjer je sodelovalo po 500 oseb. Raziskava je bila izvedena preko računalniško podprte spletna intervjuja (CAWI).

Cepljenih skoraj 49 odstotkov odraslih

Raziskava je sicer še pokazala, da smo Slovenci na sploh proti uporabi vseh cepiv, prav tako pa dvomimo v učinkovitost cepiva proti covid-19. Tudi trditev, da lahko le cepivo konča epidemijo, nima veliko zaupanja v Sloveniji. Popolnoma se s to trditvijo strinja 27 odstotkov vprašanih, manj v EU pa se s tem strinjajo le še Latvanci.

V Sloveniji je bilo po zadnjih vladnih podatkih z enim odmerkom cepljenih 942.522 oseb, kar predstavlja 54 odstotkov starejših od 18 let, z dvema odmerkoma pa 846.449 oseb oziroma 49 odstotkov starejših od 18 let.