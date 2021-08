Delta nevarna za odrasle in otroke, pri nas doslej zdravili 150 otrok s covid-19 #video

Na ljubljanski infekcijski kliniki že od začetka epidemije poleg s covid-19 okuženih odraslih zdravijo tudi otroke. V UKC Ljubljana so imeli doslej na infekcijski in pediatrični kliniki okoli 150 hospitaliziranih otrok.

"Zaradi težje oblike, se pravi, da so otroci potrebovali kisik, mislim, da se jih je zdravilo skupaj manj kot pet," je povedala pediatrinja Tina Plankar Srovin.

V zadnjih dveh tednih niso zdravili niti enega otroka. Povsem drugačno je stanje čez lužo. V Združenih državah Amerike okužbe med otroki zaradi delta seva naraščajo. V predzadnjem tednu julija so med tamkajšnjimi otroki potrdili 40 tisoč okužb, v zadnjem pa že skoraj 72 tisoč, torej skoraj dvakrat več. Odkar je različica delta v Združenih državah Amerike zamenjala alfo, so primeri okužb med otroki, starimi do 17 let, poskočili za 84 odstotkov.

"Za to različico vemo, da se hitreje širi, tudi med otroki in zaradi tega je povečano število okuženih otrok. Poročajo tudi o povečanem številu hospitalizacij, ampak zelo verjetno zaradi povečanega števila okužb. Nimamo nobenega trdnega dokaza, da bi različica delta povzročala hujšo klinično sliko pri otrocih," je ob tem še dejala Plankar Srovinova.