Se vračamo v oranžno fazo? Različica delta v več kot 98 odstotkih vzorcev.

Različica delta je bolj nalezljiva kot druge različice, zato v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano pozivajo vse prebivalce, ki še niso polno cepljeni, da naj se cepijo čim prej. Polno cepljeni namreč razvijejo visoko zaščito tudi proti tej različici, so še sporočili. Foto: Guliverimage

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano so v sodelovanju s Kliničnim inštitutom za specialno laboratorijsko diagnostiko Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana med 18. in 25. julijem sekvencirali 161 vzorcev novega koronavirusa. Različico delta so zaznali v 98,1 odstotka vzorcev.

Med statističnimi regijami je različice delta največ na Gorenjskem, kjer so zaznali 39 primerov, sledita Podravje s 33 in Jugovzhodna Slovenija s 27 primeri. V drugih regijah je potrjenih primerov te različice manj. V pomurski so potrdili 18, v obalnokraški 13 in savinjski deset primerov. Preostale statistične regije imajo manj kot deset primerov.

Različico alfa so potrdili v dveh primerih, so še navedli. Različic beta in gama v obdobju od 18. do 25. julija niso potrdili.

Od začetka januarja do 25. julija so s sekvenciranjem zaporedij celotnih genomov sicer analizirali 9.514 vzorcev, od tega je bilo 1.671 genomov sekvenciranih v sodelovanju z Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Dodatno so na inštitutu za specialno laboratorijsko diagnostiko sekvencirali še 496 vzorcev. Skupno jih je torej 10.365, od tega 10.171 iz letošnjega leta.

Se bo Slovenija obarvala oranžno?

Ob koncu tedna naj bi bilo znano, ali bo Slovenija zaradi porasta okužb prešla v oranžno stopnjo epidemije, pa poroča Televizija Slovenija.

"Govorimo res o eksponentni rasti virusne različice delta, ki se širi po Sloveniji zelo hitro, popolnoma je izpodrinila britansko različico alfa, tako da smo res v zelo težkem položaju," je dejal koordinator podpore cepljenja Jelko Kacin. "Vse kaže, da se bo (Slovenija) obarvala oranžno, zato je zadnji trenutek, da začnemo ozaveščati ljudi, da se pospešeno cepijo, preden bo obseg tega virusa dosegel take številke, da bi morali znova začeti zapirati gospodarstvo in druge dejavnosti," je za nacionalno televizijo posvaril državni sekretar.