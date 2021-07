Krek opozarja: Delta različica se eksponentno širi, lahko se ponovi lanski scenarij #video

Evropa se je odprla, prav tako Slovenija in s tem smo sprejeli določeno tveganje, je pojasnil direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek: "V tujini ste bistveno bolj ranljivi in zelo težko se pravilno zaščitite. Potovanje v tujino ni več tako varno. Epidemiološke razmere se zelo hitro spreminjajo, prav tako barve držav, regij. Skrbijo nas vnosi od zunaj, ki imajo lahko hude posledice in lahko se ponovi zgodba iz lanskega leta."

V zadnjih tednih se je trend v svetu obrnil navzgor in očitno bomo šli v nov epidemični val, je posvaril Krek. "V Evropi smo prišli do stagnacije in lahko predvidevamo, da se bo trend obolelosti obrnil navzgor. Delta različica je že v veliki meri prisotna v Evropi, največ primerov so potrdili na Portugalskem. Tudi v Sloveniji število potrjenih primerov nakazuje na nov izbruh, ki se lahko razpotegne čez julij, avgust in celo september. Zaznavamo eksponentno rast širitve delta seva in to je v tem trenutku največja grožnja."

Logar: Priprave na četrti val so v teku

Prvi primeri delta različice so se začeli pojavljati v Indiji, od koder se je zelo hitro razširila. Do velikega števila novookuženih je nato prišlo v Veliki Britaniji, kjer zbolevajo tisti, ki niso bili cepljeni oziroma so bili cepljeni samo z enim odmerkom, je pojasnila Mateja Logar, vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje: "Pred nami so prelomni trenutki. Delta različica je veliko bolj kužna, zato se moramo še toliko bolj držati ukrepov. Vemo, da so pred delta različico varne polno cepljene osebe."

Na vprašanje, koliko časa še imamo pred novim izbruhom, Logarjeva odgovarja, da je vse odvisno od tega, kako bomo precepljeni: "Eksponentno širjenje delta različice je lahko začetek četrtega vala. Upamo, da do tega ne bo prišlo, a priprave so v teku."

"Vsaka smrt v jeseni bo nepotrebna"

V kolikor se bo delta sev razvil, bomo imeli tudi večje število mrtvih. Glede na lanskoletne smrti, ko nismo imeli cepiva, bo vsaka smrt v septembru nepotrebna, je posvaril Krek: "Če bi se ljudje cepili, bi bili zaščiteni in ne bi bi umirali. V tem trenutku s cepljenjem zmanjšujemo število mrtvih v jesenskem obdobju."

To so spremembe, ki jih je sprejela vlada

Vlada je na današnji seji podaljšala ukrepe, ki že veljajo in izdala odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo. Odlok stopa v veljavo v soboto, 10. julija, in bo veljal do vključno srede, 14.7.2021.

"Sprememb glede vstopa v Slovenijo iz držav na zelenem seznamu ni. Iz oranžnih držav bodo v državo brez napotitve v karanteno lahko vstopali tudi tisti, ki imajo bodisi evropsko digitalno potrdilo bodisi digitalno covid potrdilo tretje države. Ob prihodu iz temnordečih držav se z dokazilom o prebolelosti ali cepljenju izognete karanteni," je pojasnila vladna govorka Maja Bratuša:

Različico delta plus potrdili tudi v Sloveniji

Zadnje poročilo sledenja različicam novega koronavirusa v Sloveniji kaže na povečevanje števila potrjenih primerov različice delta, ki so jo najprej potrdili v Indiji. Do 27. junija so skupno potrdili 134 primerov te različice, od tega samo v tednu od 21. do 27. junija 70. V dveh vzorcih so prvič potrdili tudi različico delta plus.

Obvezno cepljenje tudi pri nas?

V številnih državah potekajo pogovori o morebitnem obveznem cepljenju, tudi v Sloveniji se vse pogosteje omenja ta možnost. Po besedah vodje posvetovalne skupine za cepljenje Bojane Beović, je najbolj zaskrbljujoče dejstvo, da je delež preceplejnih v Sloveniji še vedno tako nizek: "Počakali bomo, da vidimo, kakšne bodo odločitve v drugih državah."

Trenutno je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) polno cepljenih 34,1 odstotka vsega prebivalstva.