Do zdaj so pri skupini dijakov, ki je bila na maturantskem izletu v Lloret de Maru v Španiji, potrdili 58 okužb z novim koronavirusom.

Kot je povedala Eva Grilc z NIJZ, so do zdaj s PCR-testi potrdili 58 okužb. Za zdaj še ni potrjeno, ali gre pri okuženih dijakih za novo različico delta.

"Ob vrnitvi je NIJZ dobil obvestilo dolenjske enote, da je nekaj maturantov na hitrih testih pozitivnih, in smo jih potem napotili še na testiranje s PCR-testom," je dejala Grilčeva. "Seveda je mogoče, da bomo okužbo potrdili še pri katerem od dijakov," je dodala.

Vse dijake so napotili v karanteno. O tem jih je obvestil NIJZ, prav tako pa jim je takšna navodila sporočil tudi organizator.

Danes se vrača še ena skupina

Epidemiologi menijo, da so vsi udeleženci tega maturantskega izleta, gre za 334 dijakov, visoko tvegani stiki.

Danes se sicer vrača še ena podobno velika skupina dijakov iz Gorenjske, kjer pa so za zdaj vsi zdravi oziroma hitri testi niso bili pozitivni.

"Priporočamo, da se mladi in njihovi starši čim prej cepijo ter spoštujejo zaščitne ukrepe."

Vrnili so se v soboto

Skupina 334 maturantov, pretežno iz dolenjske regije, se je z maturantskega izleta v Španiji vrnila v soboto. Iz Slovenije do Španije so potovali z avtobusi.

V Španiji so od 27. junija do 3. julija bivali v hotelu Maria del Mar v kraju Lloret de Mar. V Slovenijo so se vrnili z avtobusi, skupina dijakov je v soboto potovala tudi z letalom iz Barcelone do Benetk.

Epidemiološka služba je zaradi suma izbruha okužbe z novim koronavirusom takoj začela zbiranje informacij, trenutno obravnavajo več kot 50 udeležencev tega maturantskega izleta, pri katerih so v ponedeljek in torek laboratorijsko potrdili okužbo, in vse njihove stike.

