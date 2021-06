V lokalih bo lahko po novem za mizo več ljudi: PCT in testiranje za nekatere še obvezna

Spremenjeni odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji, ki ga je vlada sprejela v četrtek, bo veljal do vključno 27. junija.

Po vsej državi je od danes spet možno opravljanje vseh dejavnosti na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev. Opravljanje dejavnosti bo okrnjeno le v diskotekah in nočnih klubih, za katere je vlada obratovalni čas določila od 5. ure zjutraj do polnoči.

V nekaterih dejavnostih ostaja pogoj tedenskega obveznega testiranja zaposlenih. To se zahteva pri opravljanju storitev higienske nege, nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitvah, storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja, pri obratovanju igralnic, igralnih salonov in prirejanju posebnih iger na srečo, pri sejemskih in kongresnih dejavnostih, v gostinstvu, nastanitvah, ki so lahko spet polno zasedene, ter v nočnih klubih in diskotekah.

V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v nočnih klubih in diskotekah ter v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost ali gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, so lahko samo potrošniki pod pogojem PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Ta pogoj ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki v omenjenih prostorih.

Igralni saloni lahko ponujajo do 75 odstotkov razpoložljivih igralnih mest.

V lokalih več oseb za eno mizo

Pri opravljanju gostinske dejavnosti po novem ni več določena sedeča postrežba in omejitev štirih oseb za mizo, temveč le pogoj glede razdalje treh metrov med robovi miz.

Gostinci morajo še naprej zagotavljati razkuževanje rok za goste pred vstopom in ob izstopu v prostor ter redno razkuževanje miz pred menjavo gostov za mizo. Zaposleni in gostje morajo v notranjosti gostinskega obrata imeti nameščene maske, razen ob uživanju hrane in pijače. Masko je treba nositi tudi pri uporabi toaletnih prostorov v notranjosti, kjer mora biti na vidnem mestu poleg mila tudi ustrezno razkužilo.

V trgovinah priporočila ostajajo

Tudi trgovci in ponudniki storitev morajo zagotoviti razkuževanje rok za stranke pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost, redno prezračevati ali poskrbeti za ustrezno ventilacijo prostorov, zagotavljati pa tudi minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

V javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, je treba zagotavljati deset kvadratih metrov površin na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od deset kvadratnih metrov. Omejitev deset kvadratnih metrov na posamezno stranko velja tudi v celotnem trgovskem centru. Tako v trgovinah kot v dejavnosti storitev je še naprej zahtevano upoštevanje vseh higienskih priporočil ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe s koronavirusom.

PCT za javne shode in prireditve

Za javne shode in prireditve z več kot 100 udeleženci od danes velja pogoj preboleli, cepljeni, testirani. V veljavi pa ostaja omejitev na enega udeleženca (oziroma več, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva) na deset kvadratnih metrov površine. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Za udeležence prireditev in shodov v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

Zasebno oziroma na neprijavljenem dogodku je še vedno začasno prepovedano zbiranje oziroma druženje več kot 50 ljudi. Zbiranje ljudi je dovoljeno skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

Glede kolektivnega uresničevanja verske svobode je vlada z novelo odloka povečala dovoljeno število oseb do največ 100, kjer sicer zaradi površinskega kriterija ne bi bilo dovoljeno združevanje toliko ljudi pri izvajanju verskih obredov, bogoslužja, molitve in drugih verskih praks. A pod pogojem, da je med osebami zagotovljena medosebna razdalja 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Drugi pogoji in omejitve pri kolektivnem uresničevanju verske svobode ostajajo nespremenjeni.