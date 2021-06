Nov poziv gostincev in turističnih delavcev: testirali bi se tudi na slino in z jemanjem brisa iz grla

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije zdravstvenemu ministru Janezu Poklukarju ponovno predlaga, naj se zaposlenim v gostinstvu in turizmu omogoči več vrst testiranja na novi koronavirus. Tako med drugim predlagajo samotestiranje, testiranje na slino ali z jemanjem brisa iz grla. Opozorili so tudi na odhajanje delavcev iz panoge.

Ministra za zdravje Janeza Poklukarja so v današnje dopisu pozvali, naj se, če je testiranje obvezno, omogoči več vrst testiranja. Zavedajo se sicer, da se samotestiranje, testiranje na slino ali jemanje brisa iz grla izvajajo le izjemoma, a pričakujejo, da bodo omogočeni tudi delavkam in delavcem v gostinstvu in turizmu.

Kot poudarjajo v sindikatu, imajo zadnji trenutno poleg težkih pogojev dela še dodatne obremenitve zaradi osem- in večurnega nošenja mask, v poletnih mesecih tudi vročine 40 in več stopinj Celzija, nenehnega razkuževanja za gosti in opozarjanja gostov na pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

"Z upoštevanjem našega predloga boste tudi odgovorni in odločujoči v naši državi pokazali, da vam vendarle ni vseeno, kar vam sporočamo z delavci," so zapisali.

Omejitve povzročajo dodatno škodo

V sindikatu so ob tem še vedno mnenja, da je omejevanje zadrževanja v notranjih prostorih gostinskih lokalov s pogojem PCT neživljenjsko in brez strokovne utemeljitve, manjšim subjektom pa povzroča dodatno škodo in oviro pri ponovnem zagonu. Spomnili so, da pri gostincih na Hrvaškem pogoj PCT za vstop v notranjost lokalov ni potreben, zato od Poklukarja pričakujejo pojasnilo, zakaj je ta potreben v Sloveniji.

Vse več jih gostinstvo zapušča

Po mnenju sindikata pa v dejavnosti gostinstva in turizma postaja vse bolj skrb vzbujajoče tudi dejstvo, da "delavke in delavci iz te panoge odhajajo, se prezaposlujejo v drugih storitvenih dejavnostih, kjer so boljši delovni pogoji in kjer jim ni treba nositi mask po 13 ur na dan". Kot so pojasnili, od ministra ne pričakujejo nemogočega, pričakujejo pa, da jih bo nekdo upošteval, saj okrevanje dejavnosti brez ustreznega kadra ne bo mogoče.

Opozorili so tudi na omejitve, ki se jim zdijo diskriminatorne. "Še vedno so dovoljeni v notranjih prostorih gostiln brez vseh dokazil poslovni sestanki in srečanja ter prehranjevanje delavcev, katerih družba ima z gostincem sklenjen poslovni dogovor (čeprav so iz različnih gospodinjstev). Ne smemo pa na malico ali kosilo brez dokazil vsi drugi državljani," so podčrtali.