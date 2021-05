"Zahtevani ukrepi so neživljenjski in nesmiselni"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaposleni v gostinstvu in turizmu se v obdobju, ko se jim znova dovoljuje obratovanje, spopadajo s pogoji, ki so v marsikaterem pogledu neizvedljivi oziroma nesmiselni in tako močno omejujejo ponovno obratovanje, je opozoril Blaž Cvar iz OZS.