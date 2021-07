Predsednik republike Borut Pahor, regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Kluge in minister za zdravje Janez Poklukar so danes poudarili pomembnost cepljenja, predvsem zaradi ponovnega porasta okužb z novim koronavirusom. V luči tega so opozorili na hitro širjenje delta različice novega koronavirusa.

Poklukar je pojasnil, da je delta različica novega koronavirusa v Sloveniji v zadnjem tednu pomembno porasla, saj so v tem obdobju zabeležili 66 takšnih primerov. "Vsi bomo morali prispevati, da bo tudi jesen lepa," je poudaril. Dodal je, da je cepljenje poleg pitne vode najpomembnejši javnozdravstveni ukrep.

Do konca avgusta bo delta različica prevladovala

Foto: STA Kluge pa je opozoril, da so po enajsttedenskem obdobju upadanja okužb v panevropskem prostoru te spet začele naraščati. Kot razloge za ponoven porast je navedel delta različico virusa, ki se hitro širi, sproščanje zaščitnih ukrepov in prepočasno napredovanje s cepljenjem. "Do konca avgusta bo delta različica v tem prostoru prevladovala," je napovedal. Kljub temu je pohvalil slovenski zdravstveni sistem in njegovo spopadanje z epidemijo, še posebej mobilne cepilne enote.

Tudi Pahor je pozval k cepljenju in opozoril, da je epidemijo možno obvladati. "Vemo, kako omejiti širitev okužb, in imamo cepivo. Nismo več nebogljeni in ni nam več treba živeti od upanja, da ne bo hudo. Odločitev je v naših rokah. S cepljenjem čim več ljudi lahko premagamo to nevarnost za javno zdravje in z brezskrbnostjo gledamo v jesen," je pojasnil.