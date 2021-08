V Avstriji obvezno testiranje tudi cepljenih dijakov

V Avstriji bodo z začetkom šolskega leta za tri tedne uvedli obvezno testiranje vseh šolarjev, tudi tistih, ki so že bili cepljeni proti covid-19. V Franciji medtem stavijo na čim večjo precepljenost učencev in bodo z novim šolskim letom zagnali posebno kampanjo cepljenja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Avstriji so se odločili za uvedbo t. i. varnostnega obdobja, ko se bodo morali vsi šolajoči se otroci trikrat tedensko testirati, ne glede na to, ali so cepljeni ali ne. Od rezultatov tega testiranja in stopnje okuženosti pa bodo nato odvisni nadaljnji ukrepi, je danes napovedal avstrijski minister za izobraževanje Heinz Fassmann. Šole v Avstriji se bodo sicer odprle 13. septembra, le na vzhodu že teden dni prej.

Avstrijski šolarji so se sicer že v prejšnjem šolskem letu redno samotestirali s hitrimi testi. A tokrat naj bi testiranje izvajali z bolj natančnimi testi PCR. S tem bodo rezultati testiranja bolj zanesljivi, je prepričan minister Fassmann.

Po tritedenskem obdobju bo testiranje odvisno od stanja

Poleg tega bodo stopnjo okuženosti z novim koronavirusom merili tudi s preverjanjem odpadnih voda. Z vsemi temi ukrepi pa nameravajo preprečiti morebitno novo splošno zapiranje šol.

Po tritedenskem "varnostnem obdobju" bo nadaljnje testiranje odvisno od stopnje okuženosti − če bo sedemdnevna pojavnost pod 100 na 100 tisoč prebivalcev, se bo testiranje izvajalo samo prostovoljno. Če bo pojavnost med 100 in 199, bodo obvezni trije testi tedensko za necepljene in nošenje mask izven razreda. Pri še višji stopnji okuženosti pa bo treba predvsem v višjih razredih šol maske nositi tudi v razredih med poukom.

Trenutno je stopnja okuženosti v štirih avstrijskih zveznih deželah nad sto, v petih pa nižja. Toda stopnja okuženosti med otroki in mladostniki je precej višja kot v splošni populaciji. Delež cepljenih pa ravno obratno, precej nižji, še navaja dpa.

V Franciji bodo cepili vse starejše od 12 let

Foto: Reuters Podobno je sicer tudi v Franciji, čeprav je v tej državi že cepljenih več otrok kot npr. v Nemčiji, še navaja dpa. A v Franciji se nameravajo proti širjenju bolezni covid-19 v šolah boriti predvsem s pospešenim cepljenjem šolarjev. Kot sta napovedala francoska ministra za izobraževanje in za zdravstvo, Jean-Michel Blanquer in Olivier Veran, bi po koncu poletnih počitnic začeli cepiti vse otroke, starejše od 12 let.

Vsi primerni naj bi še pred začetkom septembra dobili povabilo na cepljenje. Aktivni s temi pozivi naj bi bili še posebej v okoljih z nizko stopnjo precepljenosti, kar je povezano tudi s socialno pravičnostjo in zagotavljanjem enakih možnosti, poudarjajo v Parizu.

Konkretno naj bi po šolah hodile mobilne ekipe za cepljenje oz. bi dijakom omogočili prevoz do cepilnih centrov. Cepljenje bo sicer še vedno prostovoljno in šolarji, mlajši od 16 let, bodo za cepljenje potrebovali privolitev staršev oz. skrbnika.

Glede na podatke dpa je sicer v Franciji z najmanj enim odmerkom že cepljenih 57 odstotkov otrok, starih med 12 in 17 let. 33 odstotkov pa jih je že polno zaščitenih.