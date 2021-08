Koronavirus v Sloveniji: številke letijo v nebo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek so v Sloveniji ob 2.953 PCR-testih potrdili 542 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša 18,3 odstotka in je za odstotek višji kot dan pred tem, ko je znašal 17,3 odstotka. Zraslo je tudi število hospitaliziranih in oseb, ki jih zdravijo v oddelkih za intenzivno nego. Po 14-dnevni pojavnosti na 100 tisoč prebivalcev je Slovenija v rdeči fazi epidemije.