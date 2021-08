IJS: Prihodnji teden oranžna, čez mesec dni rdeča faza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so v torek opravili 1.587 PCR-testov na novi koronavirus in ob tem potrdili 139 okužb.

V Sloveniji so v torek opravili 1.587 PCR-testov na novi koronavirus in ob tem potrdili 139 okužb. Foto: Getty Images

Slovenija je po merilih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni trenutno še v zeleni fazi, a že v prihodnjem tednu bo predvidoma prešla v oranžno, v začetku septembra pa ob trenutnem trendu razvoja epidemije v rdečo fazo, napovedujejo na Inštitutu Jožef Stefan (IJS). Zlasti starejše od 40 let so ponovno pozvali k cepljenju.