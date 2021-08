Slovenija cepivo AstraZenece pošilja na Zelenortske otoke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Republika Zelenortski otoki, portugalsko Cabo Verde, so suverena republika na otočju Makaronezijske ekoregije.

Republika Zelenortski otoki, portugalsko Cabo Verde, so suverena republika na otočju Makaronezijske ekoregije. Foto: Reuters

Konec julija 2021 je bilo na Zelenortskih otokih s covid-19 okuženih 33.721 ljudi. Smrtnih žrtev je bilo 298, kar jih uvršča na 128. mesto na svetovni lestvici. Republika Zelenortski otoki, portugalsko Cabo Verde, so suverena republika na otočju Makaronezijske ekoregije.

Tam veljajo ukrepi nošenja mask in preventivni higienski ukrepi za zmanjševanje tveganja za širjenje koronavirusa. Doseči želijo čim višjo precepljenost. Cepijo s cepivi Oxford/AstraZenece in Pfizer/BioNTech.

"Slovenija uresničuje zavezanost k humanitarni pomoči tudi v času pandemije nove koronavirusne bolezni, ki je prizadela življenje ter zdravje ljudi širom sveta, vključno z Republiko Zelenortski otoki. V interesu Slovenije je, da se čim več ljudi cepi in se s tem zagotovi večja kolektivna zaščita tudi izven nacionalnih meja, vključno z destinacijami, ki so za številne slovenske državljane turistično ali poslovno zanimive. Med zadnje sodi tudi Republika Zelenortski otoki," so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da se za namen humanitarne pomoči ob epidemiji nalezljive bolezni COVID-19 Republiki Zelenortski otoki brezplačno nameni 150.000 odmerkov cepiva proti COVID-19 proizvajalca AstraZeneca. pic.twitter.com/tCcExrWSg5 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) August 4, 2021

V Sloveniji presežne količine cepiva

Republika Slovenija razpolaga s presežnimi količinami cepiv proti covid-19, zato je v obojestransko korist pripravljena Republiki Zelenortski otoki nuditi pomoč v obliki 150 tisoč odmerkov cepiva proti covid-19 proizvajalca AstraZeneca, so še pojasnili na vladi.

Pred tem je presežek že nabavljenih oziroma izposojenih cepiv Vaxzevria proizvajalca AstraZeneca zaradi slabih epidemioloških razmer glede covid-19 in izjemno nizke stopnje precepljenosti darovala Bosni in Hercegovini v višini 48 tisoč odmerkov in Egiptu v višini 250 tisoč odmerkov cepiva.

Kar so nam posodili Madžari, bo treba vrniti do izteka leta

Ob tem so z vlade odgovorili tudi na poslansko vprašanje Franca Trčka iz SD v zvezi s posojenimi madžarskimi dozami cepiv. Z Madžarsko se je Slovenija namreč dogovorila za možnost izposoje cepiva Vaxzevria proizvajalca AstraZeneca v višini 300 tisoč odmerkov cepiva.

Vlada odgovarja, da so se države članice Evropske unije dogovorile, da bodo skupaj nabavljale cepiva tudi zato, da bi se zagotovili enakopravni in enakovredni pogoji nabav, vključno s časovno dostopnostjo cepiv. Cepiva se tako nabavljajo solidarno, da se delijo in pomagajo drugim državam članicam Evropske unije, če razpolagajo s presežkom cepiv. Madžarska je med državami članicami Evropske unije med uspešnejšimi pri precepljenosti prebivalstva.

"Nacionalni inštitut za javno zdravje je 2. julija v skladu s 1. točko IV. poglavja posodbene pogodbe že pristopil k pobudi za vračilo celotne količine izposojenega cepiva madžarskemu inštitutu za javno zdravje in s tem začel izpolnjevati določbo posodbene pogodbe, ki določa, da je izposojevalec dolžan vrniti vrsto in količino izposojenega cepiva najpozneje do 31. decembra 2021," so še pojasnili.