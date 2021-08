Beovićeva: Nujno je precepiti starejše od 50 let, sicer jeseni sledi katastrofa

"Različica delta je veliko bolj kužna, zato je večja verjetnost, da bodo necepljeni zboleli in bodo imeli hujši potek, če imajo dejavnike tveganja, predvsem če so starejši," je dejala Bojana Beović.

"Različica delta je veliko bolj kužna, zato je večja verjetnost, da bodo necepljeni zboleli in bodo imeli hujši potek, če imajo dejavnike tveganja, predvsem če so starejši," je dejala Bojana Beović. Foto: STA

Število primerov okužb z novim koronavirusom narašča, kar je glede na skoraj 100-odstotno prisotnost različice delta pričakovano, je danes v izjavi medijem povedala Beovićeva. Kužnost različice delta novega koronavirusa je namreč primerljiva z nekaterimi najbolj kužnimi boleznimi, kot so norice. Vsak okuženi tako lahko ob odsotnosti preventivnih ukrepov okuži tudi devet ljudi, je pojasnila.

"Projekcije kažejo, da se bolezen ob različici delta tako zelo hitro širi in okuži tako zelo veliko število ljudi, ki imajo dejavnike za hud potek bolezni in hkrati še niso zaščiteni, da lahko to preplavi bolnišnice," je izpostavila. V tistih državah, kjer so v zadnjem času novi primeri okužb zelo narasli zaradi različice delta, a imajo zelo dobro precepljenost prebivalstva, niso tako naraščale potrebe po bolnišnični obravnavi.

Zato je po besedah Beovićeve izjemno pomembno, da se do jeseni precepijo vsi starejši od 50 let, za katere je večja verjetnost, da bo bolezen potekala huje. "Tu ne govorimo več o skupnostni imunosti, ampak o zaščiti vsakega posameznika," je dodala.

"Različica delta je veliko bolj kužna"

Ker gre za zelo kužno različico virusa, so nevarni že bolj bežni stiki med ljudmi, kot je veljalo denimo pri prvi različici novega koronavirusa, ki je v začetku leta 2020 prišel iz Kitajske.

Medtem pa podatki o tem, ali je bolezen bolj nevarna, če jo povzroča različica delta, niso povsem enotni. Britanski podatki kažejo na to, da je smrtnost manjša, a je v Veliki Britaniji cepljenih skoraj sto odstotkov tistih, pri katerih se pričakuje težji potek, je pojasnila Beovićeva. Medtem pa podatki iz ZDA kažejo, da covid-19, ki ga povzroči različica delta, poteka huje kot pri različici alfa.

V vsakem primeru pa je različica veliko bolj kužna, zato je večja verjetnost, da bodo necepljeni zboleli in bodo imeli hujši potek, če imajo dejavnike tveganja, predvsem če so starejši. Ob tem pa opozarja, da tudi mladi niso 100-odstotno zaščiteni na račun svoje zdrave imunosti.

Potrdila je, da so lahko tudi cepljeni proti covid-19 prenašalci novega koronavirusa, saj nobeno cepivo ni 100-odstotno učinkovito. Izraelski podatki kažejo na to, da zaščita proti različici delta počasi upada, še vedno pa cepljenje ščiti pred hujšim potekom bolezni. Raziskave kažejo, da okuženi cepljeni prenašajo bolezen na druge enako kot necepljeni, edina razlika je krajši čas izločanja virusa, kar prispeva, da se virus nekoliko počasneje širi. "Ko pa je nekdo kužen, je primerljivo med cepljenimi in necepljenimi," je povedala.

V bolnišnicah v Sloveniji sicer med bolniki, ki jih zdravijo zaradi covid-19, izrazito prevladujejo necepljeni. Vsi cepljeni, ki so jih v tem času zaradi covid-19 hospitalizirali, pa so imeli imunske motnje, je pojasnila.