Nova preiskava primerov krvnih strdkov, tokrat pod drobnogledom cepivo Johnson & Johnson

Ema je sporočila, da je odbor za varnost zdravil začel pregled, med katerim bo ocenil poročila o trombemboličnih dogodkih pri ljudeh, ki so se cepili s tem cepivom. Gre za štiri resne primere neobičajnih krvnih strdkov z nizkimi trombociti po cepljenju s cepivom Johnson & Johnson. Kot so sporočil iz Eme, se je en primer zgodil med kliničnim testiranjem, trije pa med cepljenjem v ZDA. Eden od njih je bil smrten, piše STA.

Ema je uporabo cepiva Johnson & Johnsona v EU odobrila 11. marca, cepljenje pa se bo začelo še ta mesec. Ema preiskavo začenja nekaj dni po tistem, ko je sporočila, da gre pri podobnih krvnih strdkih po cepljenju s cepivom AstraZenece za redek stranski učinek.

Agencije je sicer danes še razširila preiskavo cepiva AstraZenece. Kot so pojasnili, preiskujejo pet primerov sindroma kapilarnega prepuščanja, pri katerem prihaja do uhajanja tekočine iz krvnih žil, kar povzroča otekanje tkiva in padec krvnega tlaka.

Kot dodaja STA, cepivi Johnson & Johnsona in AstraZenece uporabljata podobno adenovirusno vektorsko tehnologijo.

Velika sprememba v Franciji za cepljene z AstraZeneco

Francoski regulator je danes priporočil, da naj mlajše od 55 let, ki so že prejeli prvi odmerek cepiva proti covidu-18 družbe AstraZeneca, drugič cepijo s cepivom drugega proizvajalca. Foto: Reuters Francoski regulator je danes priporočil, da naj mlajše od 55 let, ki so že prejeli prvi odmerek cepiva proti covidu-18 družbe AstraZeneca, drugič cepijo s cepivom drugega proizvajalca. To vpliva na več kot pol milijona ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Francoski urad za zdravje HAS je prejšnji mesec priporočil, da z AstraZeneco cepijo le starejše od 55 let, potem ko so se pojavila redka poročila o krvnih strdkih. Takrat so še svetovali, da se z AstraZeneco lahko cepi tudi mlajše, ki so že prejeli prvi odmerek tega cepiva. Sedaj so stališče spremenili, povzema STA.

AstraZenece tako ne bodo prejeli niti tisti mlajši od 55 let, ki so bili z njo že cepljeni enkrat. Za njih priporočajo, da kot drugi odmerek uporabijo cepivo Moderne ali Pfizerja.

Po oceni HAS to vpliva na okoli 533 tisoč ljudi. Francija je namreč v prednostno skupino za cepljenje dala zdravstvene delavce, med katerimi je veliko mladih.

WHO opozarja: Za to početje ni dovolj podatkov

Foto: Reuters Po napovedi Francije se je odzvala svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in posvarila, da ni dovolj informacij o menjavi cepiv proti covidu-19 med prvim in drugim odmerkom.

"Ni dovolj podatkov, da bi lahko rekli, ali je možno kaj takega. Menjava cepiv ni nekaj, kar bi lahko priporočili," je dejala tiskovna predstavnica WHO Margaret Harris.

Čeprav trenutno še nimajo podatkov o varnosti kombiniranja različnih cepiv, pa so podali raziskovalno priporočilo, da se to razišče, da bi lažje razumeli, ali se lahko uporablja to strategijo ali ne.

Načrti Madžarske: do maja bodo cepili štiri milijone ljudi

Foto: Reuters Madžarski premier Viktor Orban je v tedenskem pogovoru za radio Kossuth danes napovedal, da bodo do začetka maja proti covid-19 cepili štiri milijone ljudi, do junija pa sedem. Obenem je zamaknil vrnitev dijakov v učilnice na deseti maj, po končanih maturitetnih izpitih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Premier je pojasnil, da bodo tudi letos dijaki zaključnih letnikov imeli le pisne izpite, tako kot je to bilo že lani. Glede načrtov, da bi 19. aprila odprli vrtce in osnovne šole, ni želel govoriti, poroča STA.

Veliko pozornosti je Orban namenil uspehom pri cepljenju. Trenutno so na Madžarskem proti covid-19 najmanj enkrat cepili skoraj 2,7 milijona prebivalcev. Glede na načrte jih bodo do maja cepili štiri milijone, do junija pa več kot sedem. V državi živi okoli deset milijonov ljudi, od tega jih je okoli osem milijonov odraslih.

Orban razočaran nad odzivom

Madžarski premier je sicer zaskrbljen, ker je število ljudi, ki so izrazili željo po cepljenju, precej nižje od zmogljivosti in količin cepiva. Zaenkrat je interes izrazilo okoli štiri milijone ljudi.

Na Madžarskem je v zadnjem dnevu v povezavi s covid-19 umrlo še 285 ljudi, potrdili pa so 7.325 novih okužb. V bolnišnicah je na zdravljenju 11.363 covidnih bolnikov, od tega jih je na ventilatorju 1.364.