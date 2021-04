Uradno: Krvni strdki pri AstraZeneci zelo redki, koristi večje od tveganj

Evropska agencija za zdravila (EMA) je na novinarski konferenci sporočila, da gre pri neobičajnih krvnih strdkih za zelo redke stranske učinke cepiva AstraZenece proti novemu koronavirusu. Ob tem so poudarili, da so koristi cepljenja z omenjenim cepivom večje od tveganj.

Evropska agencija za zdravila (EMA) je na novinarski konferenci razpravljala o ugotovitvah glede povezave med cepivom britansko-švedske družbe AstraZeneca proti novemu koronavirusu in krvnimi strdki. Odbor agencije za varnost zdravil je po pisanju STA ugotovil "mogočo povezavo" med cepivom AstraZenece in zelo redkimi primeri neobičajnih krvnih strdkov v kombinaciji z nizko ravnijo trombocitov. Pri tem so upoštevali vse trenutno razpoložljive dokaze.

Krvni strdki zelo redki, cepivo rešuje življenja

"Covid-19 je zelo resna bolezen, z visokimi številkami hospitalizacij in smrti. Cepivo se je pokazalo kot zelo dobro sredstvo, ki rešuje življenja. Cepivo je zelo pomembno za preprečevanje uničujočih posledic covid-19. Nenavadne krvne strdke po cepljenju s cepivom AstraZenece je treba opredeliti kot zelo redke stranske učinke cepiva," je dejala izvršna direktorica agencije Emer Cooke. Ob tem so znova poudarili, da so koristi cepljenja z omenjenim cepivom še vedno večje od tveganj.

"Koristi cepljenja s cepivom AstraZenece so še vedno večje od tveganj," pravi Emer Cooke, ob tem pa poudarja, da je treba spremljati morebitne neželene stranske učinke.

Na novinarski konferenci so večkrat ponovili, da gre za zelo redke primere krvnih strdkov z nizko ravnijo trombocitov, ki so se pojavili v zelo majhnem številu primerov po cepljenju. Dodali so, da bodo še naprej podrobneje spremljali dogajanje, povezano s stranskimi učinki cepiva AstraZenece.

O večini primerov krvnih strdkov so o teh poročale ženske, mlajše od 60 let, in sicer v dveh tednih po cepljenju. Na podlagi trenutno razpoložljivih dognanj ne morejo potrditi posebnih dejavnikov tveganja, so po pisanju STA dejali v agenciji. Ena od verjetnih razlag za krvne strdke bi lahko bil imunski odziv, ki vodi do stanja, podobnega tistemu, ki ga včasih opazimo pri bolnikih, zdravljenih s heparinom.

"Pomembno je, da se tako cepljene osebe kot zdravstveni delavci zavedajo znamenj in simptomov teh neobičajnih motenj strjevanja krvi, da jih lahko hitro prepoznajo in čim bolj zmanjšajo tveganje," je po pisanju STA dodala Emer Cooke.

Vodja britanske agencije za zdravila in medicinske izdelke (MHRA) June Raine je povedala, da so do 31. marca s cepivom AstraZenece cepili okoli 20 milijonov ljudi, 79 jih je poročalo o neobičajnih krvnih strdkih, od tega 51 žensk in 28 moških v starosti med 18 in 79 let.

Virtualni sestanek ministrov EU

Po konferenci EME o varnosti AstraZenecinega cepiva bo virtualni sestanek ministrov EU za zdravje, namenjen uskladitvi stališč članic unije, tako s ciljem ustavitve širjenja dezinformacij kot s ciljem zagotovitve enotnega razumevanja glede prizadevanj za cepljenje v EU, je sporočilo portugalsko predsedstvo, piše STA.

Ministrskega sestanka, ki je načrtovan ob 18. uri, se bodo po navedbah portugalskega predsedstva udeležili tudi predstavniki EME, da zagotovijo pojasnila o morebitnih odprtih vprašanjih v povezavi z analizo varnosti AstraZenecinega cepiva.

EMA se je v torek znašla pod plazom očitkov o neprimerni komunikaciji, potem ko je italijanski časnik Il Messagero navajal besede visokega predstavnika agencije Marca Cavalerija, da obstaja jasna povezava med cepivom in krvnimi strdki ter da bo agencija to v kratkem sporočila. Drugi novinarji pa od agencije niso mogli pridobiti informacij o tem.

Iz EME so nato v torek sporočili, da odločitve o tem, ali AstraZenecino cepivo proti novemu koronavirusu povzroča krvne strdke, še niso sprejeli in da pregled v okviru odbora za varnost zdravil še traja, piše STA.

Marčevsko sporočilo EME: Cepivo je varno in učinkovito

Potem ko je več evropskih držav zaradi pomislekov o krvnih strdkih ustavilo cepljenje z AstraZenecinim cepivom, je EMA opravila analizo ter sredi marca sporočila, da je cepivo varno in učinkovito, koristi pa večje od tveganj.

V EMI so takrat zagotovili, da cepivo ni povezano s splošnim povečanjem tveganja za trombembolične dogodke ali krvne strdke. Niso pa mogli povsem izključiti povezave med cepivom ter redkimi in neobičajnimi, a zelo resnimi motnjami strjevanja krvi.

Ker so se v preteklih tednih pojavili sumi o morebitnih resnih, čeprav redkih stranskih učinkih v povezavi z netipičnimi trombozami, je EMA ta teden nadaljevala analizo varnosti AstraZenecinega cepiva.