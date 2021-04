Najhujše številke v Braziliji, podrli tudi rekord ZDA

Prejšnje dni so bile številke bistveno nižje. Po poročanju brazilskih medijev naj bi šlo tudi za številne primere naknadno potrjenih smrti med velikonočnimi prazniki, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Do sedaj so več kot 4000 mrtvih v enem dnevu potrdili le v ZDA. Brazilija je sicer ena od najbolj prizadetih držav v pandemiji, po novem letu pa je virus ušel izpod nadzora. V več delih države so zdravstveni sistemi pred kolapsom, zmanjkuje zdravil in medicinskih pripomočkov. Doslej so skupno potrdili več kot 13 milijonov okužb, umrlo je skoraj 337 tisoč covidnih bolnikov, poroča STA.

Predsednik Jair Bolsonaro, ki je znan po zavračanju grožnje koronavirusa, je izrazil dvom tudi v učinkovitost cepiv. Pred kratkim pa je nekoliko omilil ton in po številnih kritikah svojega obvladovanja krize preoblikoval svojo ministrsko ekipo.