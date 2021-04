V Italiji pospešujejo cepljenje proti covidu-19. V Genovi bodo tako po novem cepili tudi ponoči, po vsej državi pa bo možno tudi cepljenje v podjetjih. V mestu Biella v deželi Piemont so medtem sprožili preiskavo okoli 60 posameznikov zaradi preskakovanja vrste pri cepljenju.

V Genovi so odprli prvi cepilni center v državi, v katerem bodo od ponedeljka do sobote cepili do 2. ure zjutraj. "To je prvi center v Italiji, v katerem cepijo tudi ponoči. Cepljenje skušamo čim bolj pospešiti," je ob začetku cepljenja ponoči povedal predsednik dežele Ligurija Giovanni Toti.

Predstavnik zasebne zdravstvene ustanove Casa della Salute, v kateri cepijo ponoči, Marco Fertonani pa je povedal, da so "pripravljeni cepiti 24 ur na dan", poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.