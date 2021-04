Visok skok na Hrvaškem: potrdili dvakrat več okužb kot dan pred tem

Tretji val je vse močnješi tudi pri naših južnih sosedih Hrvatih. Potem ko so predvčerajšnjim potrdili 1.750 novih primerov okužbe, so včeraj doživeli visok skok, saj so imeli 3.217 novih okužb. Opravili so več kot 11 tisoč testiranj.

Kot je dejal hrvaški epidemiolog Bernard Kaić, je položaj tako slab kot na vrhuncu drugega vala.

"Stanje je podobno slabo kot na vrhuncu drugega vala. Moramo biti previdni in sprejeti ustrezne ukrepe. Ne organizirajte nepotrebnih druženj. Mislim, da bomo morali zapreti terase lokalov," je sporočil.