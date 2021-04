Brez enotnih smernic pri uporabi AstraZenece

Ministri za zdravje držav članic EU na sredinem srečanju kljub pozivom k usklajenemu delovanju niso dosegli dogovora o skupnih smernicah glede uporabe cepiva proti covid-19 podjetja AstraZeneca. Sestali so se po objavi ugotovitev Evropske agencije za zdravila (EMA), da so določene motnje strjevanja krvi zelo redek stranski učinek cepiva.

EMA je v sredo popoldne javnosti sporočila ugotovitev, da je treba neobičajne krvne strdke v kombinaciji z nizko ravnijo trombocitov, ki so se večinoma pojavljali pri ženskah, mlajših od 60 let, opredeliti kot zelo redke stranske učinke cepiva. Obenem je potrdila, da koristi še vedno ostajajo večje od tveganj, in pristojne pozvala k nadaljnji uporabi cepiva, poroča STA.

Ministri držav članic so na virtualnem sestanku delili različne interpretacije poročila agencije in si z EMO prizadevali tudi razčistiti vidike, povezane z varnostjo cepiva AstraZenece. Vsi so se strinjali, da so potrebne nadaljnje študije pri določenih skupinah, je po sestanku sporočilo portugalsko predsedstvo.

Evropska komisarka za zdravje izpostavlja pomembnost enotnosti

Foto: Reuters Evropska komisarka za zdravje in varnost hrane Stela Kiriakides je sicer še pred srečanjem izpostavila pomembnost enotnosti, češ da je za okrepitev zaupanja javnosti v cepljenje nujno, da v EU govorimo z enim glasom. K usklajenemu pristopu je na samem srečanju pozvala tudi ministre. Da bi si morali prizadevati za "najbolj usklajen možen pristop", je izpostavilo tudi portugalsko predsedstvo.

Kiriakidesova je še dodala, da morajo nadaljnje odločitve temeljiti na znanstvenem delu EME in temeljitem, stalnem ocenjevanju tveganj in koristi. Podobno je portugalska ministrica za zdravje Marta Temido poudarila, da morajo slediti informacijam EME. "To je tehnična odločitev. Ni politična odločitev," je dejala.

Italija in Belgija z novimi omejitvami

Tudi slovenski minister Janez Poklukar je na srečanju izpostavil, da bi bilo v nastalih razmerah dobrodošlo, če bi uspeli doseči enotnost držav članic EU pri odzivu na ugotovitve, po možnosti tudi glede kriterijev za starostno mejo za cepljenje, če bi bilo to treba. Posvetovalno skupino za cepljenje je pozval, da obravnava ugotovitve EME in poda strokovno stališče.

Belgija in Italija sta denimo po objavi EME že sporočili, da bosta uporabo cepiva omejili na starejše od 55 oz. 60 let.