Recept za katastrofo: bodo v Sloveniji nastala nova žarišča virusa?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tik pred predvidenim koncem 11-dnevnega zaprtja države za dolgoročno preprečitev poslabšanja epidemiološke situacije v Sloveniji so v več slovenskih krajih napovedani protesti. Tokrat ne gre toliko za shode s politično noto kot za zborovanja nekaterih najbolj radikalnih nasprotnikov zaščitnih ukrepov, ki ostro zavračajo testiranje (in samotestiranje otrok), cepljenje in nošnjo obraznih mask, mnogi med njimi pa tudi preprosto ne verjamejo v obstoj bolezni covid-19. Le kaj bi lahko šlo narobe?