Kdo laže o fantu, ki je umrl zaradi koronavirusa?

Po družbenih omrežjih je tudi med Slovenci zakrožila primerjava objav, ki prikazujeta isto fotografijo dečka, a opisujeta dva različna primera smrti mlade osebe zaradi novega koronavirusa. Tisti, ki objavo delijo, zatrjujejo, da gre za medijsko zavajanje in da deček morda sploh ne obstaja. V resnici gre za poskus enačenja jabolk in hrušk, saj je medijska zgolj ena od primerjanih objav, druga pa je zapis na Facebooku, katerega neznani avtor je uporabil napačno fotografijo.

Smrt 14-letnega Portugalca Vitorja Godinha je presenetila številne, saj je bil fant zelo aktiven športnik in razen luskavice ni imel nobene druge resnejše pridružene bolezni. | Foto: Facebook

Štirinajstletni portugalski deček Vitor Godinho je zaradi zapletov po okužbi z novim koronavirusom umrl v nedeljo, takrat je veljal za najmlajšo smrtno žrtev bolezni covid-19 v Evropi. V torek je ta tragični naziv nato pripadel 12-letni deklici iz Belgije.

Trinajstletni Ismail Mohamed Abdulwahab, ki je boj z boleznijo covid-19 izgubil v ponedeljek, medtem velja za najmlajšo osebo, umrlo zaradi koronavirusa, v Veliki Britaniji. Njegov pogreb je v Veliki Britaniji še posebej odmeval, saj so dečka zaradi preprečitve morebitnega nadaljnjega širjenja koronavirusa pokopali brez prisotnosti družinskih članov.

Vitor Godinho in Ismail Mohamed Abdulwahab nista ista oseba

Precej uporabnikov spleta zadnje dni trdi, da so novice o smrti dečkov pravzaprav primer medijskega zavajanja. Podlaga za takšne trditve je spodnja objava, ki kroži po družbenih omrežjih Facebook in Twitter.

Gre za nepošteno primerjavo, saj je na levi objava z družbenega omrežja, ki bi jo lahko napisal kdor koli, na desni pa objava medija, ki vendarle mora spoštovati določene novinarske standarde in preveriti verodostojnost objavljenih informacij. Tu gre sicer za britanski Daily Mail, ki je pogosto tarča kritik zaradi senzacionalizma in vprašljivih virov informacij, a v tem primeru to ni pomembno, saj je isto novico objavilo več drugih svetovnih medijev, ki veljajo za precej bolj kredibilne. Foto: Twitter / Posnetek zaslona

Na desni strani objave je posnetek zaslona članka britanskega medija Daily Mail, ki dečka na fotografiji imenuje Vitor Godinho, na levi pa posnetek zaslona objave na družbenem omrežju Facebook, ki ob isti fotografiji omenja ime Ismail Mohamed Abdulwahab.

Dejstvo je, da ima prav medij, neznani avtor objave na Facebooku pa ne. Isto fotografijo dečka, ki mu je ime Vitor Godinho, je objavilo več deset svetovno znanih medijev, obstajajo pa tudi njegove druge fotografije, ki ob primerjavi z izvirno neizpodbitno dokazujejo, da gre za isto osebo. Te je objavil klub malega nogometa, katerega član je bil 14-letni Vitor:

Na spletu je bila nekaj časa objavljena tudi fotografija Ismaila Mohameda Abdulwahaba, in sicer na platformi GoFundMe, kjer so zbirali sredstva za pogreb in družino umrlega 13-letnika. Fotografijo so s platforme pozneje umaknili, še vedno pa je dostopna na nekaterih drugih spletnih portalih, na primer tukaj.

