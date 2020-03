V Franciji umrla najmlajša žrtev novega koronavirusa

A 16-year-old girl was killed by COVID-19 in France. Her mother's heartbreaking testimony: "She just had a cough".Julie A. died of coronavirus in Paris, becoming the youngest French victim of the pandemic, believed to mainly affect the elderly or vulnerable.

"Nikoli ne bomo vedeli, zakaj," je povedala mama najstnice, Sabine. V Franciji je do zdaj virusu podleglo 1.995 ljudi. Ob smrti dijakinje so se mnogi zavedli svaril strokovnjakov, da novi koronavirus ne ogroža le starejših ali ljudi s kroničnimi boleznimi, piše STA.

Najprej ni kazalo da gre za kaj hujšega

"Malo je kašljala", tako kot mnogi ob koncu zime, je povedala Julijina mama. Kašelj si je lajšala s sirupom za kašljanje in inhalacijami. V soboto pa jo je začelo tiščati v pljučih. "Nič hujšega, le težko je prišla do sape," se spominja Sabine. Kmalu zatem je imela Julie napade kašlja, zato jo je mati odpeljala k zdravniku. Ta je poklical reševalce, prišli pa so gasilci, ki se v Franciji pogosto odzovejo na nujne klice. Od glave do pet so bili v zaščitnih oblačilih, z maskami in rokavicami. "Bilo je kot v 'Zoni somraka'," je povedala Sabine.

Gasilci so dali Julie kisikovo masko in jo prepeljali v najbližjo bolnišnico v Longjumeauju južno od Pariza. Tam so ji slikali pljuča in testirali za novi koronavirus. Na izvide je počakala doma. Zdravniki so ji povedali, da so rentgenske slike pokazale pljučni edem, a "nič resnega". Tisto noč je imela Julie znova težave z dihanjem in z reševalnim vozilom so jo prepeljali v znano pediatrično kliniko Necker v Parizu, kjer so opravili še dva testa za koronavirus, poroča STA.

V torek so jo sprejeli na intenzivno nego

Ko jo je Sabine obiskala, je bila Julie prestrašena. Lahko je govorila, vendar je bila izčrpana in tožila je, da jo boli srce. Zadnja testa za koronavirus sta bila negativna. "Vrata njene sobe so bila odprta, sestre so bile brez zaščitnih oblačil in zdravnik mi je s palcem navzgor pokazal, da je vse v redu," je povedala Sabine.

Bilo je pozno in Sabine je hčerki zaželela lahko noč in odšla domov. Nekaj ur kasneje so jo klicali iz bolnišnice in ji povedali, da je bil eden od testov za covid-19 pravzaprav pozitiven, Julijino stanje pa se je poslabšalo, tako da so ji morali v sapnik vstaviti cevko, da je lahko dihala, piše STA.

"Ne moremo verjeti, to mora biti napaka. In zakaj je izvid prišel tako pozno," je takrat razmišljala Sabine. Nekaj po polnoči so znova klicali iz bolnišnice in rekli Sabine, naj hitro pride. "V tistem trenutku me je zagrabila panika. Samo nekaj besed, pa veš, kaj pomenijo," je dejala.

Skupaj s starejšo hčerko Manon sta odhiteli v Pariz, a je bila Julie ob njunem prihodu že mrtva. "Njena koža je bila še topla," se spominja Sabine. Časa za slovo je bilo malo in Sabine je takrat zadnjič videla svojo hčerko. Njeno truplo so takoj izolirali, njena oblačila in osebne predmete pa so sežgali. Da bi omejili nevarnost okužbe, se bo Julijinega pogreba lahko udeležilo le deset ljudi, krsta pa bo zaprta, še navaja STA.