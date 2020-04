Šarmantno mestece brez okužb s koronavirusom - kaj je skrivnost njihovega uspeha? #video

V Španiji, ki je poleg Italije največje žarišče novega koronavirusa v Evropi, so našteli že več kot 112 tisoč okuženih z novim virusom in več kot 10 tisoč smrtnih žrtev. Nobene okužbe, kaj šele smrtnega primera, pa nimajo v turističnem mestecu Zahara de la Sierra na jugu Španije, ki je v zgodovini že večkrat služil kot obramba pred sovražnikom. Kaj je skrivnost njihove uspešne vojne proti nevidnemu, a zelo napornemu in vztrajnemu sovražniku?

Po poročanju ameriške televizije CNN je razlog njihovega uspešnega boja proti pandemiji ta, da je mesto s 1400 prebivalci vse od 14. marca letos, ko so v Španiji razglasili izredne razmere, povsem izolirano od preostanka sveta.

Župan mesta, 40-letni Santiago Galvan, je ta dan blokiral štiri od petih vstopnih točk v mesto. Po poročanju CNN prebivalstvo tega mesteca v celoti podpira stroge ukrepe, ki jih je vpeljal njihov župan.

Še posebej starejši del krajanov, ki sodijo v najbolj ranljivo skupino v tej pandemiji. Skoraj četrtina prebivalstva je starejša od 65 let, več kot 30 jih živi v domu za starostnike.

Župan pravi, da težav ni, le na začetku je moral nekaj francoskim in nemškim turistom, ki niso bili seznanjeni z novim pravilnikom, prepovedati vstop v mesto. "Ljudem smo zagotovili mir. Zavedajo se, da nihče, razen domačinov, ne more vstopiti v mesto," je strategijo pohvalil župan.

Na edini vstopni točki v mesto situacijo nadzira policist, dva moška, oblečena v zaščitno opremo, pa razkužujeta vsako vozilo, ki zapelje skozi. "Vsako vozilo dezinficiramo," pojasnjuje župan, ki priznava, da so ti ukrepi lahko učinkoviti med skromnimi 20 ali pa impresivnimi 80 odstotki.

Posebne ukrepe so vpeljali tudi znotraj samega mesta. Tako vsak ponedeljek in četrtek skupina desetih domačinov z razkužilom dezinficira mesto, ulice, trge in fasade hiš. Prostovoljci ljudem dostavljajo hrano in zdravila, skrbijo za starejše občane.

Prebivalcem skušajo pomagati tudi po finančni plati. Mestu glavni prihodek prinašajo družinska podjetja in samozaposleni, a ker so trenutno doma in ne morejo delati, se je mestni svet odločil, da jim v času izrednih razmer krije stroške elektrike in vode.

A kljub vsem lepim in pozitivnim platem zgodbe o turističnem mestecu se župan zaveda, da bo Zahara po koncu koronakrize, če bo ta še dolgo trajala, še kako potrebovala tudi pomoč Madrida ali regionalne vlade.

