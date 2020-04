Strašljive številke: vodilni v državi optimisti, zdravniki opisujejo dejansko stanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španija in koronarvirus

Španske bolnišnice, kjer je žarišče izbruha koronavirusa, so v polni meri zasedene.

Španija je za Italijo druga država na svetu, ki je zaradi koronavirusa izgubila največ prebivalcev. Čeprav so v sredo zabeležili največ dnevnih primerov s smrtnim izidom, izpostavljajo, da se odstotek umrljivosti manjša. Sliko, kako je dejansko v Španiji, pa na drugi strani kaže preobremenjeno zdravniško osebje.

Zadnje informacije, s katerimi so v Španiji javno razpolagali, so naslednje: število okuženih s COVID-19 je 104.118, število umrlih 9387 in število ozdravljenih 22.647. Med njimi je tudi kar 101 leto stara Encarna Buisan, ki je ta teden zapustila bolnišnico v Huesci, potem ko je v ustanovi preživela zadnjih štirinajst dni – rojstni dan je imela 25. marca.

Če je Španija druga z največ umrlimi na svetu, je tudi druga z največ ozdravljenimi, ki so se spopadali s koronavirusom. Čeprav je na intenzivnih oddelkih širom Španije še skoraj šest tisoč obolelih, so na Iberskem polotoku bolj optimistični glede prihodnosti.

Odstotek okuženih in umrlih pada

Strokovnjaki poudarjajo, da bo Španija kmalu dosegla vrhunec. Opažajo namreč trend upadanja okuženih. Sicer ne po skupnem številu, temveč odstotkovno. V torek so še beležili 11-odstotno rast okuženih, v sredo je padlo na 8. Med 15. in 25. marcem je bila dnevna rast kar 20-odstotna.

Prav tako se znižuje odstotek umrlih. Ta je iz številke 27, ki so ga beležili prejšnji teden, v sredo padel na 10,5.

Čeprav so to spodbudni podatki, pa je obremenjenost zdravniškega osebja v bolnišnicah vse večja. Zlasti tistih, ki delajo na intenzivnih oddelkih. Strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko bolnišnice ob koncu tega ali začetku prihodnjega tedna prišle do kritične točke.

Zdravniki v Madridu izmučeni opozarjajo

Največ okuženih je v španski prestolnici Madridu, kjer so zabeležili 3865 primerov s smrtnim izidom. Eden od tamkajšnjih zdravnikov Dr. Francisco Tejerina je za nbcnews opisal, v kakšnih razmerah dela. Njegov tedenski delovnik ima 80 ur. Doktor interne medicine, ki je specializiran za nalezljive bolezni, izpostavlja, da je utrujenost vidno prisotna. V času 24-urnega dežuranja le za hip najde čas, da zapre oči, sicer je zdravniško osebje nenehno v pogonu. Pravi, da ob prihodu v začasno prebivališče dobesedno pade v posteljo. "Nekateri mlajši zdravniki tudi zajočejo kdaj," je o tem, kako težke čase preživljajo sami, opozoril 40-letni Španec.

"Težko se je soočati s tem. Ta in naslednji teden bosta res težka," je dejal v pogovoru za NBC. A se ne strinja s politiki, saj meni, da število ljudi, ki bodo potrebovali zdravniško oskrbo, ne bo začelo pojenjati: "To je nerealno. Politiki računajo na to, ampak ni realno."

"Ne vidim, da se bo to kmalu ustavilo. Postelj je vse manj"

V Madridu dela prav tako dr. Juan Jorge Gonzalze-Armengol, ki vodil bolnišnico San Carlos. V življenju še ni videl takšnega navala ljudi. "Kot bi se usul plaz. Katastrofa po definiciji. To je uničenje mesta," je dejal in opisal koronavirus kot kombinacijo šprinterja in tekača na dolge proge. "Tekma s časom je to. Vojna države proti biološkemu povzročitelju," pravi.

Evropa po njegovem mnenju ni bila pripravljena na to. "Ne vidim, da se bo to kmalu ustavilo. Razlog za to je število mrtvih. Po izkušnjah bo približno polovica potrebovala zdravljenje v bolnišnicah, eden od desetih pa intenzivno oskrbo. A je postelj vse manj. Ni prostora za vse. Vse je polno."

Zato imajo težave pri določanju prioritet, kdo bo priključen na ventilator v hipu in kdo ne. "Ko pacienti čakajo, se lahko zaplete. Lahko se zgrudijo in je treba potem narediti intubacijo, v najslabšem primeru imajo srčni zastoj. Tega ni pogosto, a se dogaja."

Ker je vse več smrtnih primerov, je nastala preobremenjenost tudi pri pogrebnih službah, ki bodo ob takšnem nadaljevanju težko sledile trendu umrljivosti.

Število brezposelnih 3,5 milijona. Zaradi koronavirusa Španija izgubila skoraj 900 tisoč delovnih mest.

Kljub vsemu so v Španiji optimistični, da bo v njihovi državi kmalu sledil vrhunec pandemije, ki mu bo sledilo upadanje.

Življenje se je ustavilo, ljudje so doma. Španija je izgubila skoraj 900 tisoč delovnih mest, od tega več kot polovico začasnih. Vse skupaj je bilo v marcu registriranih kar 3,5 milijona nezaposlenih, kar je po letu 2017 z naskokom največje število. A ta ni končna, saj je kar nekaj takšnih, ki še niso zaprli svojih podjetij.

Zaradi nastalega položaja ni jasno, kdaj se bo življenje vrnilo v normalne tirnice. Verjetno bodo v Španij še lep čas zaprti v domačem okolju. Odgovorni v šolskem sistemu poudarjajo, da bi se dijaki lahko vrnili v šole konec maja, če bi se stvari sredi aprila umirile. Hkrati poudarjajo, da šole ne bodo podaljšali v julij.