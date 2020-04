Iz New Yorka se vrača skupina Slovencev

Iz New Yorka v Budimpešto je v sredo s posebnim poletom madžarskega letala odpotovala skupina Slovencev iz ZDA, za katero je potem organiziran prevoz do madžarsko-slovenske meje, kjer sledi zdravstveni pregled na okužbo z novim koronavirusom in nato predvidoma 14-dnevna izolacija oziroma karantena v domovini.

Polet je za svoje državljane v ZDA organizirala Madžarska, slovensko ministrstvo za zunanje zadeve ter slovenska diplomatska predstavništva v ZDA pa so organizirala prostor na letalu tudi za Slovence. Letalo je najprej v torek prispelo v Los Angeles, kjer so vkrcali prvi del potnikov, med njimi nekaj Slovencev, piše STA.

Z izrednimi leti se je do zdaj vrnilo okoli 360 Slovencev

Letalo je v sredo pobralo še približno 70 potnikov na newyorškem letališču JFK, med njimi poleg Madžarov pet slovenskih državljanov in nekaj Slovakov. Letalo se bo ustavilo na Islandiji zaradi goriva, nato pa nadaljevalo pot proti madžarski prestolnici.

"V teh časih je izjemno pomembna solidarnost, tako med ljudmi kot med državami. Hvaležni smo Madžarski, da je pomagala do doma tudi našim državljanom," je povedal diplomat slovenske misije pri ZN v New Yorku Miha Erman, ki je na prošnjo veleposlanice Darje Bavdaž Kuret pričakal Slovence na zbirališču v poslopju madžarske misije pri ZN in jih pospremil na avtobus do letališča. Madžarska je za vse potnike priskrbela tudi prigrizke in vodo, poroča STA.

"Mislila sem ostati v New Yorku, kjer sem preživela dozdajšnje katastrofe, saj sem tu že 15 let. Prepričalo me je to, da naj bi šlo za zadnji polet iz ZDA proti Sloveniji in seveda, ker sem pred kratkim izgubila službo, pa da bom bližje družini," je dejala Alenka Prah iz Ljubljane, ki upa, da se bo lahko kmalu spet vrnila nazaj, čeprav ne ve, kdaj.

V Slovenijo se je po navedbah ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) do zdaj z izrednimi leti vrnilo okoli 360 državljanov Slovenije. MZZ na spletni strani še navaja, da so s posebnimi avtobusnimi prevozi domov do zdaj pripeljali okoli 120 državljanov. Okoli tisoč državljanov se je s pomočjo sodelavk in sodelavcev slovenske diplomatsko-konzularne mreže po svetu v domovino vrnilo samostojno.

Gre za krizo celotnega človeštva

Veleposlanica pri ZN Darja Bavdaž Kuret je dejala, da polete Slovencev iz ZDA pomaga organizirati veleposlaništvo v Washingtonu, njena misija pa je seveda pri tem pripravljena sodelovati. "Pri vračanju Slovencev v domovino deluje celotna slovenska diplomacija in tokrat se je vključila tudi naša misija z diplomatom, ki jih je pospremil z madžarske misije," je dejala veleposlanica, ki prav tako dobiva klice Slovencev v Ameriki za pot domov, sama pa vzdržuje stik s slovensko skupnostjo v New Yorku in okolici.

Diplomatska predstavništva držav članic ZN so te dni v New Yorku večinoma povsem zaprta in delo diplomatov se nadaljuje od doma s pomočjo sodobne tehnologije. Nekatere večje misije imajo v poslopjih kakšnega človeka, vendar največ po enkrat na enega. Diplomati so sicer izključeni iz ukrepov držav proti pandemiji novega koronavirusa, vendar jih upoštevajo.

"V tem trenutku potrebujemo globalno politično vodstvo za rešitev krize, vsi pa skušamo po svojih močeh pomagati ZN k relevantnosti. To ni kriza le ene države ali določenega dela sveta, ampak kriza celotnega človeštva, ki jo lahko premagamo le skupaj," je še dejala slovenska veleposlanica. Dodala je, da ima vsaka kriza tudi priložnosti in zdajšnja ponuja priložnost hitrega prehoda na uporabo novih tehnologih, digitalizacije in umetne inteligence.

Delo diplomatov poteka z videokonferencami in sestanki, pri čemer uporabljajo aplikacije, kot je Zoom. Za ZN je velik problem, kako na isto digitalno konferenco spraviti naenkrat večje število ljudi. "Prehajamo na popolnoma novo rutino od doma z majhnih računalnikov in vse skupaj vzame več časa, kot bi sicer," je še dejala veleposlanica, še navaja STA.